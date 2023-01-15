手機門號末三碼有「2數字」要小心 律師揭詐騙手段：4成被騙

詐騙案件層出不窮，再加上手法和話術相當多元，不少人都會不小心落入陷阱。然而，律師呂秋遠提到，部分徵信社業者會挑選固定的電話號碼，並聲稱手上有對方外遇的證據，最後高達3、4成的人會不幸受騙。

呂秋遠今（15）日在臉書上發文，分享和徵信社朋友的對話內容，對方透露同業有一種特殊的詐騙手法，就是會隨機找出一些手機電話號碼，通常號碼結尾就是6、8，例如888，或是168之類的，接著就撥電話給這個人。

當電話接通後，嫌犯就會和詐騙對象說，「你太太委託我們對你徵信，我們已經拍到你去汽車旅館，還有跟外遇對象上床的所有證據，這裡可精彩了，有很多畫面。你太太開價100萬，你要付多少？我們可以全部交給你」。

呂秋遠困惑詢問，「所以，他們根本沒有接受委託，也沒有跟拍？」友人回答，「當然！不都跟你說是詐騙了嗎？他們手上根本什麼都沒有」。不過，10個人裡面大概有1、2個人會立刻給錢，另外1、2個人會考慮幾天以後還是給錢，頂多就殺價而已。

呂秋遠再次確認，「所以有高達3到4成的人，接到這種詐騙電話會直接給錢？」對方點頭後坦言，「沒錯！他們根本不用像我們一樣認真跟監做事，就可以收到這麼多錢，實在太過分了」。

朋友接著透露，同業之所以挑選這種號碼，是因為這種號碼通常得要選號才有，代表他們有點經濟實力。除此之外，會刻意挑選888、168的人，比較投機、相信運氣、喜歡賺錢。第三，通常付錢以後，即使發現被詐騙，他們也不敢報警，「被老婆知道，他們會更難看，如果只是損失幾十萬，他們通常會自認倒楣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「術業有專攻」、「詐騙也要會心理學的」、「用頭腦賺錢，比用勞力賺錢快多了」、「突然覺得這些被騙的男人不值得同情」、「人性弱點」、「這篇水好深」、「詐騙手法來自人性」、「原來被騙還是自願的」、「亂槍打鳥也是有思考的，縮減範圍目標族群，厲害厲害」。