下鍋煎烏魚子「散發化學味」 她看標籤才驚覺不對勁：是香皂

創意手工香皂百百種，近日有一款烏魚子造型手工香皂逼真程度近乎100%，有網友未注意到警告標示，誤以為是真的食用烏魚子便下鍋煎，最終散發出化學味，才驚嘆「原來它只是塊肥皂」，讓許多網友笑翻。

有網友在《匿名公社》發文表示，日前朋友贈送了一塊包裝精緻的烏魚子，回家後放在冰箱內，大約過了一個月的時間，原PO在炸花枝丸時想說可以順便料理烏魚子，殊不知下鍋後充滿「化學味跟煙」，便立馬熄火，驚嘆「原來它只是塊肥皂」。

許多網友表示，「哈哈哈！那個包裝說明直接讓人笑噴」、「是市面上賣的特殊食物造型肥皂」、「如果沒有意外的話，馬上就要出意外了」、「順便洗鍋子了」、「這個沒看說明書，會誤認欸」。

香皂誤煎事件，也引起販售這款烏魚子香皂的店家「干皂」的注意，也在臉書轉貼分享回應，「香皂，吃完吐泡泡，欸不是啦！標示要看啊各位客倌」，提醒有購買的消費者，務必注意標示，以免食用。