快訊

大陣仗來台…為何此時啟動第二回合談判？學者揭美方3動機

傳華航遭駭…疑張忠謀、郭台銘等人個資外洩 民航局說話了

桃園市又爆管！中壢2366戶無水可用 預計這時才能恢復

車廂內打翻奶茶 外國人見證北捷「6分鐘神救援」：歐洲不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
旅台的法國文學部落客博磊在北捷看見乘客翻倒飲料，工作人員「6分鐘神救援」讓他大讚。圖為北捷示意圖。聯合報系資料照／記者翁浩然攝影
旅台的法國文學部落客博磊在北捷看見乘客翻倒飲料，工作人員「6分鐘神救援」讓他大讚。圖為北捷示意圖。聯合報系資料照／記者翁浩然攝影

隨著各國陸續解封，觀光商機再次復甦，許多外國人選擇到台旅遊，更被「台灣濃厚的人情味」深深感動。旅台的法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）分享，日前他到北捷板南線搭車，發現乘客不小心將飲料打翻在車廂內，隨即目睹北捷工作人員「6分鐘神救援」的過程，驚人的處理效率讓他不禁在推特上大讚。

近日博磊搭乘台北捷運板南線，在往南港展覽館方向的列車上遇到了印象深刻的過程。博磊在推特表示，有一名年輕的乘客在善導寺站不慎打翻奶茶，飲料在車廂內灑了一地，該乘客便按下車上的紅色按鈕請工作人員支援。沒想到北捷的反應之快，才短短兩分鐘的時間，一名工作人員已在忠孝新生站就位，上車後立刻著手清潔。

縝密的清潔過程持續進行，再到下一站忠孝復興站時，有人員將清潔劑送到事發車廂內，當捷運開到忠孝敦化站後，打翻的飲料已經被清潔完畢，不僅地板一乾二淨，連車廂也恢復原先的整潔的模樣。整個過程僅花了短短6分鐘的時間，堪稱「超級神救援」。

博磊也提到，打翻飲料的乘客在過程中不斷向車內乘客及工作人員道歉，而工作人員則溫馨地安慰道，「這種情況很可能發生在任何人身上」，要他別太介意，著實展現台灣最美的人情味。

推文吸引各界網友討論，許多外國網友對此感到相當驚訝，「這種事不可能發生在歐洲」、「巴黎永遠不可能」、「紐約也不可能」，也有人分享「我住在台北，也看過很多次」、「之前搭車有個女士的手指被劃傷，工作人員就拿繃帶給她包紮」。

北捷「6分鐘神救援」過程：

善導寺站（BL13）：一個乘客打翻了奶茶，車廂地板上有一灘飲料。他按了紅色按鈕提醒工作人員。

忠孝新生站（BL14）：工作人員在月台等待進入車廂。

忠孝復興站（BL15）：清潔劑送到車廂內。

忠孝敦化站（BL16）：打翻的飲料被清乾淨了。

從事發的善導寺站開始，到清潔完畢後在忠孝敦化站下車，北捷工作人員僅花了6分鐘神救援。圖／取自北捷官網
從事發的善導寺站開始，到清潔完畢後在忠孝敦化站下車，北捷工作人員僅花了6分鐘神救援。圖／取自北捷官網

捷運 北捷 車廂 板南線 法國 奶茶

延伸閱讀

就喜歡年上！28歲俏護士色誘71位歐吉桑 榨乾退休金爽騙7千萬

日本江戶「地獄繪圖」 網看傻眼：根本BL漫

面試空姐遭「剝光衣物只剩內褲」 受害正妹哭訴：像動物園的動物

老公婚後態度轉變要博士老婆休學 網一面倒勸離婚

相關新聞

車廂內打翻奶茶 外國人見證北捷「6分鐘神救援」：歐洲不可能

隨著各國陸續解封，觀光商機再次復甦，許多外國人選擇到台旅遊，更被「台灣濃厚的人情味」深深感動。旅台的法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）分享，日前他到北捷板南線搭車，發現乘客不小心將飲料打翻在車廂內，隨即目睹北捷工作人員「6分鐘神救援」的過程，驚人的處理效率讓他不禁在推特上大讚...

俄羅斯妹子邀家人來台玩！狂讚「1食物」：好吃到難以置信

台灣有不少優點，像是氣候宜人、有眾多美食，吸引全球各地人來遊玩或是定居。有一名俄羅斯女子Anya表示，他在台灣遇到了真命天子，兩人最近將在台灣舉辦婚禮，於是邀請了家長來台灣，他們在台灣生活一段時間後，發現台灣天氣跟飲食都比俄羅斯好，尤其是水果「好吃到難以置信」，也讓他們決定要多待一陣子享受。

高級飯店+無償律師！流水席新娘狂許願 記者會指名大咖主持還想收入場費

近日熱門話題「流水席之亂」的主角Kelly自稱「輔大陳若儀」，13日深夜Po文再發3聲明，揚言想開記者會告男方全家騙婚，並提出是否有人願意無償提供場地、律師無償打官司等、參與民眾收費等訴求...

「流水席新娘」再發3聲明 想開記者會告男方全家騙婚

「流水席之亂」繼續延燒，近期一名自稱「輔大陳若儀」的待嫁新娘在匿名公社發文，指出男方家裡想辦流水席，但她希望辦在大飯店，委屈地說「竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」...

過年成惡夢！年輕人最怕親戚問薪水 過來人教回應技巧

農曆年是華人非常重視的節日，每年到這個時候，在外遊子紛紛都會返鄉和家人團聚，不過很多人都害怕回家過年，主要原因就是不喜歡面對親戚的「拷問」。一名網友在PTT抱怨有些親戚很愛問年終、薪水等問題，讓他非常苦惱，沒想到多數鄉民也有相同困擾。

拿菜刀拍打小黃瓜 下一秒讓她嚇傻：阿娘喂

不少人都喜歡自己動手做料理，不僅衛生又健康，但有一名女網友日前在家做小黃瓜料理，當她用菜刀想拍扁小黃瓜，沒想到刀子竟然斷成兩截，讓她非常傻眼，不少人也幫忙找出刀子斷掉的可能原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。