車廂內打翻奶茶 外國人見證北捷「6分鐘神救援」：歐洲不可能

隨著各國陸續解封，觀光商機再次復甦，許多外國人選擇到台旅遊，更被「台灣濃厚的人情味」深深感動。旅台的法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）分享，日前他到北捷板南線搭車，發現乘客不小心將飲料打翻在車廂內，隨即目睹北捷工作人員「6分鐘神救援」的過程，驚人的處理效率讓他不禁在推特上大讚。

近日博磊搭乘台北捷運板南線，在往南港展覽館方向的列車上遇到了印象深刻的過程。博磊在推特表示，有一名年輕的乘客在善導寺站不慎打翻奶茶，飲料在車廂內灑了一地，該乘客便按下車上的紅色按鈕請工作人員支援。沒想到北捷的反應之快，才短短兩分鐘的時間，一名工作人員已在忠孝新生站就位，上車後立刻著手清潔。

縝密的清潔過程持續進行，再到下一站忠孝復興站時，有人員將清潔劑送到事發車廂內，當捷運開到忠孝敦化站後，打翻的飲料已經被清潔完畢，不僅地板一乾二淨，連車廂也恢復原先的整潔的模樣。整個過程僅花了短短6分鐘的時間，堪稱「超級神救援」。

Metro de Taipei

Station BL13: un passager fait tomber son thé au lait. Grosse flaque. Il appuie sur le bouton rouge pour alerter le staff

BL14: personnel est sur le quai en face de la porte de la rame

BL15: agent de nettoyage monte à bord

BL16: la flaque est nettoyée

Total: 6 min pic.twitter.com/fD88clkgsC — Pierre-Yves Baubry 🇺🇦 (@pybaubry) 2023年1月13日

博磊也提到，打翻飲料的乘客在過程中不斷向車內乘客及工作人員道歉，而工作人員則溫馨地安慰道，「這種情況很可能發生在任何人身上」，要他別太介意，著實展現台灣最美的人情味。

推文吸引各界網友討論，許多外國網友對此感到相當驚訝，「這種事不可能發生在歐洲」、「巴黎永遠不可能」、「紐約也不可能」，也有人分享「我住在台北，也看過很多次」、「之前搭車有個女士的手指被劃傷，工作人員就拿繃帶給她包紮」。

北捷「6分鐘神救援」過程： 善導寺站（BL13）：一個乘客打翻了奶茶，車廂地板上有一灘飲料。他按了紅色按鈕提醒工作人員。 忠孝新生站（BL14）：工作人員在月台等待進入車廂。 忠孝復興站（BL15）：清潔劑送到車廂內。 忠孝敦化站（BL16）：打翻的飲料被清乾淨了。