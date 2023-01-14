俄羅斯妹子邀家人來台玩！狂讚「1食物」：好吃到難以置信

台灣有不少優點，像是氣候宜人、有眾多美食，吸引全球各地人來遊玩或是定居。有一名俄羅斯女子Anya表示，他在台灣遇到了真命天子，兩人最近將在台灣舉辦婚禮，於是邀請了家長來台灣，他們在台灣生活一段時間後，發現台灣天氣跟飲食都比俄羅斯好，尤其是水果「好吃到難以置信」，也讓他們決定要多待一陣子享受。

「不要鬧工作室」最近在Youtube上傳了一段影片，內容為俄羅斯女子Anya最近要在台灣舉辦婚禮，近日邀請了俄羅斯的家人來台灣，並且問了他們台灣的優點，家人指出，由於俄羅斯天氣寒冷，因此台灣對他們來說天氣很棒。

另外家人也說，在俄羅斯，除了很難找到好吃的水果外，通常價格也很貴，台灣市場隨意都能買到很好吃的水果，他們也吃了過鳳梨、香蕉、蓮霧、火龍果、釋迦等「真的好吃到難以置信」。

除此外，他們也去看了海，因為在俄羅斯從沒看過海，現在到台灣也摸了海水，真的很開心，Anya的家人說，參加完婚禮後會留在台灣一陣子，多體驗一下在台灣的生活，經營社群體驗當網紅。