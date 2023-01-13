過年成惡夢！年輕人最怕親戚問薪水 過來人教回應技巧

農曆年是華人非常重視的節日，每年到這個時候，在外遊子紛紛都會返鄉和家人團聚，不過很多人都害怕回家過年，主要原因就是不喜歡面對親戚的「拷問」。一名網友在PTT抱怨有些親戚很愛問年終、薪水等問題，讓他非常苦惱，沒想到多數鄉民也有相同困擾。

原PO以「問別人年終的親戚是什麼心態？」為題發文，他不懂為什麼親戚很愛問這種問題，「這是什麼心態？要比較嗎？還是…」。原PO說長輩不僅會問薪水，若是沒有其他的可以聊，就會開始問「有沒有另一半？」、「什麼時候要結婚？」等問題，這也讓有些人不太喜歡，「我是覺得聊不來不用硬要聊，幹嘛沒事搞事」。

貼文引起不少人共鳴，「沒話找話、愛攀比、好奇心重、順口問一句、孩子收入不高到處找機會」、「他要算你的紅包佔年終的多少比例」、「還好我沒這種親戚」、「聽了真的很不舒服」、「年終太少就踩，太多就借，小人行為」、「沒有教養的心態」、「有炫耀的，也有不知道怎麼聊天只好問這些的」、「體諒人家一下嘛，一年才見一次也不熟，也不知道聊天要聊什麼」。

多數網友都認為這是對方想比較的心態，「想比較或為了炫耀鋪陳吧」、「比較心態」、「就是想贏啊」、「就兩種啊，一種是自己賺很少，想知道別人是不是一樣很少，如果是的話，那麼心裡就舒服平衡點了；而另一種則是賺得有比普通人多，很急著想炫耀成果」、「就是要比較啊，有的人老了只能透過這種比較來彰顯自己多棒」。

還有人提供回應的技巧，「一律回答22k」、「都報最低工資讓他們爽，我贏裡子，他們贏面子」、「我家的都直接笑笑說『這是過年最不受歡迎的話題耶，幹嘛這樣啦』」、「不想講就隨便敷衍一下，或是說沒發啊」、「隨便回反正他也不知道」。