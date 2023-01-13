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拿菜刀拍打小黃瓜 下一秒讓她嚇傻：阿娘喂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拿菜刀拍打小黃瓜，沒想到刀子竟斷成兩截。 圖擷自家常菜
原PO拿菜刀拍打小黃瓜，沒想到刀子竟斷成兩截。 圖擷自家常菜

不少人都喜歡自己動手做料理，不僅衛生又健康，但有一名女網友日前在家做小黃瓜料理，當她用菜刀想拍扁小黃瓜，沒想到刀子竟然斷成兩截，讓她非常傻眼，不少人也幫忙找出刀子斷掉的可能原因。

從這名女網友在臉書「家常菜」PO出的照片看到，砧板上的菜刀看起來非常鋒利，但卻硬生生斷了兩截，一旁的小黃瓜也出現裂痕，原PO嚇到直喊「哎呀呀！媽～是小黃瓜硬？還是…刀？」

照片一PO出也讓不少人嚇傻，「其實它不是小黃瓜，它是石頭對吧，看來有理由買新的刀了」、「第一次看到刀子會斷成這樣子」、「拍黃瓜很費刀的，多準備幾把備用」、「牙齒要小心一點」、「牙齒有比刀子硬嗎？小心你的牙」、「鐵黃瓜？」、「這證明了別硬幹啊」。

還有網友幫忙找原因，「刀本身就快壞了」、「看起來是拍斷的，這種主廚刀只適合切，若要用拍的要用切片刀或剁刀比較適合」、「應是品質不佳」、「用壓的不要用拍的」、「拍黃瓜要用厚的剁刀」、「細的刀應該不適合拿來拍黃瓜呀」、「刀子不能壓...壓久了就會這樣」、「這是拍小黃瓜結果斷了吧？主廚刀本來就不適合拍打唷」。

原PO拿菜刀拍打小黃瓜，沒想到刀子竟斷成兩截。 圖擷自家常菜
原PO拿菜刀拍打小黃瓜，沒想到刀子竟斷成兩截。 圖擷自家常菜

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