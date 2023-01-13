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牛肉硬邦邦如何變軟？ 內行建議放入含一物質水果一起煮

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想煮牛肉湯，但牛肉卻硬梆梆，只好求助內行網友幫忙。 圖擷自家常菜
原PO想煮牛肉湯，但牛肉卻硬梆梆，只好求助內行網友幫忙。 圖擷自家常菜

料理看似簡單，但其實大有學問，有一名女網友想在家裡煮牛肉湯，但是牛肉卻硬梆梆不知道該怎麼辦，她上網PO文求助，不少料理達人紛紛提出方法，當中還有人建議可以用含有酵素的水果加入一起煮。

這名女網友在臉書「家常菜」PO出自己準備的食材，除了牛肉以外，還有番茄、胡蘿蔔、蔥等材料，她說到菜市場買牛肋條回來煮牛肉湯，但牛肉卻非常硬咬不動，讓她不知如何是好，於是上網求救「如何讓牛肉變軟？」

不少過來人提出各種建議，「如果是黃牛不好煮爛，有壓力鍋比較方便」、「燉完後不開蓋要悶幾小時」、「電鍋，會燉悶三次最軟，因為家裡有長輩要吃，會燉到好咬」、「壓力鍋只是容易爛，但不入味！就蓋鍋小火燉1.5小時，中間可以蓋開蓋攪和一下，然後不要開蓋，關火燜1.5小時，再開火煮10分鐘」、「煮之前先把牛肉的牛筋削掉，牛腩只要慢火燉一個多小時就很軟了」、「牛肉不是靠一直煮，要燜」。

有行家就傳授可以放入含有酵素或酸的水果一起煮，「去菜市場或水果行買青木瓜切丁（塊），加入牛肉熬煮牛肉會被軟化肉質！主要是利用木瓜內含有的『木瓜酵素』來軟化牛肉的組織」、「其中可在選肉方面，及可用木瓜汁令牛肉變軟的」、「鳳梨的酵素」、「放一點鳳梨或是切一些木瓜有酵素」、「可以放鳳梨或蘋果，最好是中午煮，水滾後開小火煮一小時半，關火，悶到晚上，再次煮滾就很軟囉」、「可以用嫩精，是一種酵素，像青木瓜及未熟的鳳梨中都含有此種成份」、「酸，會軟化肉質。有番茄就夠了」、「買2顆香吉士把它切開挖果肉下去一起煮，很快就軟嫩了」。

酵素

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