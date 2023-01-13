太臭遭鄰居檢舉 老闆無奈貼公告：只做微臭臭豆腐

台灣在地知名小吃很多，「臭豆腐」就是其中一樣，有人愛它的臭，但也有人無法忍受，有網友看到一間臭豆腐店外的公告，標註因為遭到他人檢舉太臭，因此不再製作太臭的臭豆腐，公告一出引起眾人熱議。

從這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出的照片看到，公告上面寫著因為鄰居不喜歡臭豆腐味道，結果店家遭到檢舉，因此業者決定從2022年的6月3日起不能做「太臭的臭豆腐」，只能夠做「微臭的臭豆腐」，還請愛吃臭的客人多包涵。公告讓原PO看了笑說「師爺你給翻譯翻譯，什麼叫微臭？」

照片讓不少人看了笑翻，「只好來個類臭豆腐」、「微臭不罰」、「就是一種『可不可以臭一下下就好』的概念」、「喜歡臭的人，上菜時會附上老闆的襪子讓你使用」、「做香的能嗎？」、「一份臭豆腐不要臭」、「以後臭豆腐要照燒酒螺賣，不臭、微臭、中臭、大臭、超臭」。

不過多數人都覺得矯枉過正，「還能這樣，不是越臭吃起來越香嗎？」、「微臭就不是臭豆腐了」、「要不要改名叫香豆腐？」、「超級臭才好吃」、「買房慎選鄰居」、「去吃豆干就好了」、「那何不乾脆賣豆腐就好，臭豆腐不臭還賣什麼？」