碳烤攤上驚見「赤壁之戰」經典一役 網驚太壯觀：草船借箭？

許多台灣人喜歡在夜市買碳烤當作晚餐或下酒菜，但你有看過如此引人注目的碳烤店嗎？一名網友在經過一間燒烤店時，發現老闆把串燒疊得超級高，讓網友聯想到中國古代的「草船借箭」畫面，引發討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了他在路邊看到的碳烤攤車照，他表示這是目前他「看過最壯觀」的串燒景象，照片引來近2萬人讚。照片中的串燒堆得非常高，還疊得非常整齊，驚人的高度已經逼近成人的胸口。

這畫面讓許多人相當吃驚，許多網友也想起中國古代「三國演義」中赤壁之戰的草船借箭之景，紛紛表示「歷史上經典的戰役」、「原來借東風是要烤串」、「諸葛串燒店即刻開張」、「感謝大大重現『草船借串』場景」、「謝謝曹丞相賜箭」、「這....當年缺的不是箭...是軍糧吧~~~來....謝謝都督賜糧~~回去再烤到香到對手軍心大亂」。

也有網友透露這間碳烤店的位置，是位於宜蘭三角公園夜市的攤車，許多人也紛紛留言這間「超好吃」、「吃爆」、「下次要朝聖」，然而這張照片也引發部分網友的恐慌，表示「把我們密集恐懼症的人權放在哪」、「密集恐懼測試圖」、「太密集了⋯」、「太多了吧」。