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台、韓、日誰是「泡麵王者」？ 網：這款神麵跟餐廳現煮一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇台灣、日本和韓國究竟哪國才是「泡麵王者」？示意圖／Ingimage
網友好奇台灣、日本和韓國究竟哪國才是「泡麵王者」？示意圖／Ingimage

你最常吃哪個國家的泡麵呢？網友彙整出台灣、日本和韓國的泡麵特點，如台灣的「俗又大碗」、日本的「口味精緻」和韓國的「Q麵體」等特色，相當好奇這三國究竟誰才是真正的泡麵王者，引來許多網友議論。

一名網友在PTT八卦版發文，分析台灣、日本和韓國的泡麵特點。原PO談到，韓國的泡麵麵體常是偏Q，口味幾乎都是泡菜類辣辣鹹鹹的湯，在韓劇韓綜裡面看韓國人都很愛吃；而日本的泡麵則是很多超鹹，口味比較精緻一些，同時也有很多「類拉麵」、「類炒麵」的獨特口味，除此之外還有非常便利的包裝設計；台灣的泡麵則是俗又大碗，有各種吃法的維力等。

原PO表示，自己比較常吃韓國泡麵，感覺自己可以加入各種料「都百搭」，而他也好奇大家的想法，究竟日韓台「誰才是泡麵王者？」。

支持韓國泡麵的網友表示「韓國世界最頂，缺點是吃什麼都泡菜口味」、「麵體韓國最好吃」、「韓國拉麵太百搭」，但更多網友質疑「韓國的是快煮麵不叫泡麵」、「韓國那叫煮麵，哪來泡」、「韓國的泡麵用泡的有好吃的？ 煮都煮不爛欸」、「韓國那種要跟曾拌麵、阿舍擺一起了吧」。

支持日本泡麵的網友說明「絕對是日本，多樣化程度超乎想像」、「日清低糖值系列」、「日清小狐狸豆皮麵體真的神跟餐廳現煮的一樣」、「日本杯麵迷你碗超好吃」、「日本泡麵碗設計很強」，也有網友反擊，認為「之前在日本買的泡麵有夠難吃」、「日本泡麵根本跟噴一樣」、「日本明明超難吃」、「日本的吃不飽」。

而台灣泡麵的支持者說「台酒花雕雞世界第一！」、「台灣大勝」、「維力真的不知道怎麼輸」、「我覺得台灣的泡麵變化很多算很厲害」、「cp值的話我投台灣一票」、「台灣湯麵扛壩子是一度讚的控肉麵」，而反對的網友認為「台灣現在都偷工減料，早就不行了」、「台灣的麵體大部分都不好吃，口感越來越虛，口味跟以前比也有落差」、「台灣的超油」。

PTT 泡麵

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