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他對「尾牙獎品未按年資區分」大喊不公平 網勸：要調適
現在正值各大公司舉辦尾牙期間，許多上班族辛苦了一年，都希望能夠抽中大獎，財源滾滾過個好年。日前一名網友表示，以前他們公司尾牙有分年資，他好不容易熬到年資6年了，現在公司卻改成「滿半年就可以有參加獎」，讓他直呼「內心不平衡」。
一名上班族在Dcard發文表示，他公司的尾牙以前有照年資區分，未滿一年、一年以上、三年以上、五年以上來區分，年資越高可以參與的獎項越好。他指出，過去他一直拿著低福利的尾牙獎品。
原PO指出，他現在已經在公司6年了，原以為自己年資夠了，沒想到公司卻改變規則變成「年資滿半年、未滿半年者」，只要超過半年的人都可以有參加獎，讓他直呼「心裡有一點點不平衡，大家會介意尾牙沒有照年資區分嗎？」
對此，有網友認為「反正都抽不到，有差嗎？」、「我們公司規定臨時員和留職停薪的人只能抽後面的獎，其他的員工要入職三個月以上，且過完年還在職的才能抽好獎品」、「介意就換公司，不然你還能怎麼辦？」、「有遇過最好的公司會有符合年資的保底獎品，但大獎都是大家抽」、「懂你這種不平衡的感覺，可是如果表現出來的話，又會變成別人口中的職場老人了，那種整天說：『新人怎麼那麼爽，我們那個時候怎樣怎樣的』老人，就看你怎麼調適了」。
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