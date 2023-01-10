這間早餐店吐司「僅賣10元」堅持凍漲 網讚：超佛心

萬物齊漲，許多餐飲業者都不得不漲價來反映成本，然而卻有網友發現，一家早餐店仍堅持販售「10元吐司」，即便過了6、7年仍堅持凍漲，讓他相當感動，有網友也敲碗這間早餐店的地址，希望可以朝聖。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，照片中呈現一張早餐店的樣貌，仔細一看圖中的菜單，發現其中的「烤土司」品項竟然只需要10元，這讓原PO忍不住表示「好感動的10元吐司」，並補充這間早餐店已經過了6-7年都沒漲。

網友看見這佛心價格，便敲碗詢問該店的位置在哪，然而原PO體恤該店主要為老人家在顧，怕一下子太多人朝聖會忙不過來，因此暫不公布地址。

有網友質疑表示「有什麼好感動的，利潤如果不夠，美味消失了就更感動了」、「一堆黑心食品不就是消費者要便宜造成的」、「感覺很好吃，但是吃完又會烙賽哪種」、「光想就知道沒賺頭，省下來的成本都到哪裡去了……我是不敢吃啦」。

其他網友則表示「也太佛心了吧」、「這比我大學時代的還便宜」、「我這裡一般果醬吐司20起跳」、「全店最貴40，怎麼可能！光加蛋不加價就打趴一堆店」、「那麼便宜一定不在我們這裡，漢堡都四十元起跳」。