這店營業時間視「老闆睡眠狀況」而定！ 客人吃麵須碰運氣
如果由你自己開店，會幾點開始營業？一名網友貼出嘉義一間麵店營業時間公告，上頭寫著「睡不著6點營業」、「睡著好7點營業」、「睡過頭8點營業」和「睡不爽不營業」，相當有個性的告示讓網友表示「太任性了，但我欣賞！」
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，看到在嘉義市宣信街上的一間旗魚焿麵店，老闆用紅色的板子寫著「睡不著6點營業，睡著好7點營業，睡過頭8點營業，睡不爽不營業」，有趣的告示讓原PO表示「這公告，我給過」。
相當有個性的營業時間，讓網友紛紛留言表示「任性的老闆」、「睡不著應該開整晚才對XD」、「太任性了，但我欣賞！」、「好有個性」、「這才是自己當老闆，讚」、「我也想這樣公告」、「財富自由的店家XD」
也有網友分享實際吃過的心得，表示「這家在東吳高職附近，我以前高中時都會去吃這家，好吃」、「還不錯吃！不雷喔！」、「東吳的回憶啊」，但也有網友表達身為客人的困擾，表示「每天都要來猜老闆睡得好不好XDD」。
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