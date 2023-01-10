朋友辦流水席去不去？ 網掀論戰：交情夠沒這問題

近日流水席風波掀起網友熱議，於是一位民眾便好奇發問，假如真的遇到朋友邀請吃流水席，大家是否願意出席，貼文底下再次引來兩派網友各抒己見。

「就問一句，你朋友辦流水席你會去嗎？」有PTT網友發文表示，對於近來內的沸沸揚揚的流水席爭議，他觀察到許多人覺得流水席的菜色大勝一般餐廳，但也有人會顧慮到衛生問題，以及擔心親友禮到人不到，所以他很好奇如果真的收到吃流水席的邀約，大家到底會不會去。

網友們紛紛發表看法，一些人表示當然要去，「去啊，今天才剛吃流水席」、「去啊！為啥不去」、「流水席才好吃，飯店是好看就好」、「飯店就一定衛生？」、「辦桌大都是在禮堂活動中心那些，現在搭棚的也很少看到了」、「當然會去，而且還可以包菜尾」。

也有人提出其他顧慮，「看地點，路邊搭棚的就算了」、「朋友都辦在婚宴餐廳，別再流水席了好嗎」、「如果旁邊燒稻草我還是先走」、「除了夏天，應該會去」、「但是我是新娘也不會想辦流水席，新娘房就是個問題啊，而且如果下大雨啥的都很麻煩」。

更有人指出，去不去的關鍵根本不在於吃什麼，「去不去只看交情」、「重點是和發出邀約的人關係如何」、「入境隨俗啊，有何差別」、「真的朋友辦怎樣都會去啊，在想要不要去的，可以叫朋友喔？」、「不辦是個人選擇，但不會排斥出席啊」。