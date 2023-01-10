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「神奇門鈴」開門就彈一首歌？ 網讚老宅咖啡店超有創意

聯合新聞網／ 綜合報導

你家的門鈴是什麼音樂呢？一名網友分享，某間店家在客人開門後，會隨著門推開而撥動原本就安裝好的「門鈴吉他」，而產生特殊的門鈴聲，讓網友直呼「超有創意」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一段影片，該影片中一扇門被推開，而門上面安裝了幾根棒狀物，在推開時剛好可以撩撥門正上方的吉他弦，讓人在進門的瞬間就有不同感受。

網友分享這處門在開門後的「神奇門鈴」音，引來網友留言討論。翻攝「路上觀察學院」
網友分享這處門在開門後的「神奇門鈴」音，引來網友留言討論。翻攝「路上觀察學院」

這樣的進門體驗讓網友稱呼它為「神奇門鈴」，直呼「超有創意的啦！」。有網友感覺這音調有美國西部風，表示「感覺帶槍的牛仔推門進來了」；有網友則認為這音調貌似遊戲「暗黑破壞神」的登入音樂，表示「一開門就進入暗黑破壞神」；更有害怕鈴鐺聲的網友感謝這發明，表示「從小害怕各類鈴鐺聲的我，每次挑餐廳都要確定門上有沒有風鈴，這個真的是偉大的發明啊啊啊~~~~~跟愛迪生發明燈泡一樣偉大」。

但也有耳朵相當敏銳的網友批評，這把吉他似乎並未調音，表示「這音準真的不行」、「走音了！先調音好嗎」、「完全沒調音」、「不是啊調個音好不好啊聽了很躁」、「需要調音了，音調不準」。

留言處有人也透露該則影片拍攝的位置，原來這個神奇門鈴位於宜蘭蘇澳學府路，是一間隱藏於巷弄低調的老宅咖啡店，該店販售的戚風蛋糕等甜點受到饕客喜愛，也能順便體驗這間店面的「神奇門鈴」氛圍。

門鈴

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