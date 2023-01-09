台灣外食都不健康？ 網推1選擇營養均衡「但CP值非常低」

台灣的美食相當豐富，除了有在地銅板小吃，還有許多異國料理可以選擇。今（9）日一名網友在網路上發文，詢問大家「台灣有哪些外食是屬於健康類型的？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「台灣有什麼外食是健康的？」為題發文，原PO提到雞排、臭豆腐、炸物應該都算是不健康的食物，那蚵仔煎、滷肉飯、夜市牛排、便當、小火鍋、傳統豆漿店、連鎖鍋貼店，以及連鎖速食店又有哪些食物可以稱上健康。對此，原PO好奇詢問大家，「有掛嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「超商鈉含量也是低調高的，而且很難吃飽」、「大部分便當都不行吧，主菜油就算了，配菜也油到不行」、「早餐店其實超毒，吃不飽而且熱量又超高」、「火鍋鈉含量很高，湯頭也很多調味」、「台式麵包也是標準油鹹甜還加澱粉，當正餐吃一定糖尿病」、「整條街都炸的，根本沒什麼可以吃」、「滷味那一鍋滷整晚超鹹，非常不健康」。

有網友提到「健康餐盒」算是相對營養均衡的外食選擇，「健康餐盒，可是CP值很低」、「健康餐啊！但是貴了一點就是了」、「健康餐盒，但實在不理解為何成本比其他餐盒低，卻可以賣這麼貴，是貴在食材嗎？」、「貴到誇張的健康餐盒」、「標榜健康的餐盒都比一般便當貴50％，方便、健康、便宜、美味這幾個選項是空集合，如果把健康放第一位，就要接受較高的消費」。