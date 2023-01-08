不是唸ㄍㄨㄚˋ！「刈包」正確注音怎麼打 多數台灣人都不會

昨（7）日是農曆12月16日，也就是一年一度的「尾牙日」，不少人都會按照民間習俗吃刈包。然而，和刈包相關的大小事也很有趣，像是刈包還有什麼其他別稱、究竟為什麼要吃刈包，同時「刈包」的正確注音更是有意思。

刈包還有什麼其他別稱？

刈包是台灣的知名小吃，除了在夜市和傳統市場可以找到，現在有些業者也用文創的元素再次包裝。而大部人的說法都是「刈包」和「割包」居多，但其實還有掛包、台式漢堡等別稱，也因為外型很像老虎張大嘴巴咬住一塊肥豬肉，因此也被稱為「虎咬豬」。

為什麼要吃刈包？

刈包的外型長得像錢包，而且裡面包的料很豐富，有一大塊滷肉、酸菜、香菜、花生粉等，具有財富滿足的喻意，同時象徵來年發大財，錢包的錢財用不完。另外，刈包別稱「虎咬豬」的台語發音和「福咬住」很相近，因此又延伸出留住福氣的意思。

刈包的注音怎麼打？

在國語字典中，刈包的注音是「ㄧˋ ㄅㄠ」，漢語拼音是「yì bāo」，所以如果輸入「ㄍㄨㄚˋ」，怎麼樣都沒辦法順利打出「刈」字，而「刈」代表的是用刀切開的意思。此外，因為在台灣的日常生活中，大家普遍把刈包以台語「kuah-pau」發音，因此也有部分人習慣用「掛包」這兩字來寫。