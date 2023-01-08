快訊

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 票數達5萬9領先吳怡農

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

不是唸ㄍㄨㄚˋ！「刈包」正確注音怎麼打 多數台灣人都不會

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人不知道刈包的正確注音拼法。 圖／聯合報系資料照片
很多人不知道刈包的正確注音拼法。 圖／聯合報系資料照片

昨（7）日是農曆12月16日，也就是一年一度的「尾牙日」，不少人都會按照民間習俗吃刈包。然而，和刈包相關的大小事也很有趣，像是刈包還有什麼其他別稱、究竟為什麼要吃刈包，同時「刈包」的正確注音更是有意思。

刈包還有什麼其他別稱？

刈包是台灣的知名小吃，除了在夜市和傳統市場可以找到，現在有些業者也用文創的元素再次包裝。而大部人的說法都是「刈包」和「割包」居多，但其實還有掛包、台式漢堡等別稱，也因為外型很像老虎張大嘴巴咬住一塊肥豬肉，因此也被稱為「虎咬豬」。

為什麼要吃刈包？

刈包的外型長得像錢包，而且裡面包的料很豐富，有一大塊滷肉、酸菜、香菜、花生粉等，具有財富滿足的喻意，同時象徵來年發大財，錢包的錢財用不完。另外，刈包別稱「虎咬豬」的台語發音和「福咬住」很相近，因此又延伸出留住福氣的意思。

刈包的注音怎麼打？

國語字典中，刈包的注音是「ㄧˋ ㄅㄠ」，漢語拼音是「yì bāo」，所以如果輸入「ㄍㄨㄚˋ」，怎麼樣都沒辦法順利打出「刈」字，而「刈」代表的是用刀切開的意思。此外，因為在台灣的日常生活中，大家普遍把刈包以台語「kuah-pau」發音，因此也有部分人習慣用「掛包」這兩字來寫。

尾牙 台語 閩南語

延伸閱讀

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

想當日系少女！見同事和自己衣服「撞款」 對方一句話氣氛瞬間凝結

再也不敢吃！南韓人妻爆「魚板攤」恐怖真相 哈韓網友秒嚇呆

「戰爭版馬自達」趴趴走！車身凹陷、車門手把消失 全場傻眼

相關新聞

不是唸ㄍㄨㄚˋ！「刈包」正確注音怎麼打 多數台灣人都不會

昨（7）日是農曆12月16日，也就是一年一度的「尾牙日」，不少人都會按照民間習俗吃刈包。然而，和刈包相關的大小事也很有趣，像是刈包還有什麼其他別稱、究竟為什麼要吃刈包，同時「刈包」的正確注音更是有意思。

想當日系少女！見同事和自己衣服「撞款」 對方一句話氣氛瞬間凝結

受到日劇、韓劇的影響，不少女孩子都喜歡劇中人物的穿搭風格，有些人甚至還會仿效穿著。一名女網友透過日本代購買了不少衣服，其中一款被她戲稱是「木耳裝」的上衣讓她非常喜愛，甚至還發現跟同事「撞款」，沒想到對方一句話讓場面瞬間變得很尷尬。

「戰爭版馬自達」趴趴走！車身凹陷、車門手把消失 全場傻眼

車子對於每個人的意義都不同，有人會相當愛惜和保護，也有人就單純當成代步工具。日前一名女網友在台北街頭看見一台「戰爭版馬自達」，白色車身的四周都是傷痕，就連後座的車門把手都不見了，而貼文曝光後也掀起討論。

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

俗話常說「台灣最美麗的風景是人」，一名經營自助洗衣店的男網友在臉書上發文，分享在店內發現紙條和百元鈔的故事，貼文曝光後也掀起討論，破萬名網友感動按讚。

公司「10幾年沒補過班」公告讓上班族超羨慕：都是別人老闆

今天是2023年的第一個補班日，不少上班族哀怨不已，有網友指出，公司發出了一個公告「當天不用補班」，他也說其實十幾年來都沒補過班，「感謝我的佛心老闆」，網友看完也羨慕表示「別人的老闆總是不讓我失望」。

買大把青蔥竟硬到能當鼓棒 內行人曝原因：要開花了

蔥是台式料理中很常用到的配料之一，不僅價格便宜，還有降低膽固醇、提升免疫力、預防癌症等好處，不過有位網友日前買了一把青蔥回家，沒想到卻硬得能夠拿來當鼓棒敲，讓他非常傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。