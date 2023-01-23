深山驚見「GameBoy」造型郵筒 網友一秒回到童年：歲月啊

任天堂1989年發售「Game Boy」遊戲機風靡世界，是許多玩家小時候的美好回憶。近來有位日本網友，意外發現了一個採用Game Boy造型設計的郵筒，讓人一秒重溫美好的童年時光。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「enuenuenubi」最近分享了這個Game Boy造型的郵筒，上頭灰色的外殼、按鍵，乃至於墨綠色的螢幕外觀，都做得維妙維肖，讓他直呼「簡直滿載了夢想」。

enuenuenubi表示，他不方便透露這個郵筒的所在之處，只能說是落在一個深山地帶。經調查，這個郵筒應該座落於香川縣大川山一帶。另外這不是公家設置的郵筒，而是私人自行設計的，因此一般郵差也不會透過此郵筒傳遞信件，僅僅只是裝飾用而已。

也有其他網友發現了這個郵筒，紛紛表示「真是有趣的郵筒」、「好想知道詳細的位置在哪」、「都要化為妖怪了吧」、「我在美國博物館也見過」、「仔細一看上頭還有寫『屋內用』」、「這個居然還在」、「雖然長青苔了，不過感覺洗一洗就會徹底重生」、「感受到Game Boy發售以來，已經過了多少歲月了」。