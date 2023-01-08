快訊

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

高雄武館辦格鬥賽傳參賽者住進加護病房 警將約談負責人

管中閔戰2024勝算大？藍營大玩配對遊戲 點名「郭管配」

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO把江小姐的善意捐了出去。圖擷自爆料公社
原PO把江小姐的善意捐了出去。圖擷自爆料公社

俗話常說「台灣最美麗的風景是人」，一名經營自助洗衣店的男網友在臉書上發文，分享在店內發現紙條和百元鈔的故事，貼文曝光後也掀起討論，破萬名網友感動按讚。

昨（7）日一名男網友在臉書「爆料公社」上發文，他透露經營自助洗衣店十多年，什麼誇張狀況都遇過，像是之前有從事保險業的小姐，借了店內的桌子整理資料，但卻把廢棄紙張直接留在桌上，拍拍屁股就離開了，最後還是由打掃人員花時間去處理。

不過，原PO昨日遇到一件溫暖的事情，他發現機房的門縫下面有一張紙條和百元鈔，內容寫著「對不起，借桌子整理資料，先付你電費100元，謝謝您」，並署名江小姐。對此，原PO相當感動，「江小姐今天這個舉動，真的讓我真心佩服，您的善意，我心領了，錢，我不能收，我就幫您捐出去了」。

原PO認為一個國家水平高不高，看無人商店最清楚，而且台灣是個科技先進的國家，人民夠不夠先進，完全是自我設的標準跟約束。在貼文的最後，原PO感性寫道，「你夠先進，就可以暖到身邊的人；你不夠貼心也沒關係，至少儘量別製造他人的困擾。江小姐，我敬佩妳，也謝謝妳，妳給我上了一課，願台灣能更和諧」。

貼文曝光後吸引2萬人按讚，不少網友紛紛表示，「彼此都是善良人」、「雙方都是讓人敬佩的好人，好心會有好報的」、「不管別人怎麼取笑，我還是覺得，台灣最美麗的風景就是人」、「有教養的人就是讓人感到溫暖」、「江小姐高度有了，店主氣度有了」、「好有教養跟水準的人」、「讓善的循環延續下去」、「值得借鏡效法」。

紙條 爆料公社

延伸閱讀

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

5+7怎麼算？學生稱用手指被打紅圈 家長困惑：還有什麼算法？

不只CNN示警行人地獄 瑞士外交部官網：台灣駕駛具攻擊性

醫師親曝人體臨終變化過程 嘆「想走得安詳就別做這件事」

相關新聞

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

俗話常說「台灣最美麗的風景是人」，一名經營自助洗衣店的男網友在臉書上發文，分享在店內發現紙條和百元鈔的故事，貼文曝光後也掀起討論，破萬名網友感動按讚。

公司「10幾年沒補過班」公告讓上班族超羨慕：都是別人老闆

今天是2023年的第一個補班日，不少上班族哀怨不已，有網友指出，公司發出了一個公告「當天不用補班」，他也說其實十幾年來都沒補過班，「感謝我的佛心老闆」，網友看完也羨慕表示「別人的老闆總是不讓我失望」。

買大把青蔥竟硬到能當鼓棒 內行人曝原因：要開花了

蔥是台式料理中很常用到的配料之一，不僅價格便宜，還有降低膽固醇、提升免疫力、預防癌症等好處，不過有位網友日前買了一把青蔥回家，沒想到卻硬得能夠拿來當鼓棒敲，讓他非常傻眼。

他拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚比大小 結果引起網友激辯

萬物齊漲唯有薪水不漲，再加上通膨壓力，讓不少人感嘆錢越來越薄，沒想到現在就連漢堡也縮水。一名網友將一般早餐店的漢堡和麥當勞的麥香魚漢堡拿來比大小，沒想到早餐店的漢堡略勝一籌，貼文釣出麥當勞員工解釋原因。

台灣「行人地獄」怎麼救？ 鄉民開出三大解方：從劣根性下手

日前美國CNN報導台灣有如「行人地獄」，瑞士外交部也指出台灣駕駛具攻擊性，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」，交通問題儼然成為「國恥」。不只官員、學者、專家紛紛對此提出見解，網友也忙著「自救」找答案。

福袋到底值不值得買？ 網酸：買的人都幻想自己會中獎

近幾年台灣開始流行販售福袋，只要一到農曆年前，百貨業者、超商、賣場紛紛推出各種福袋來吸引買氣，讓民眾不僅能夠以優惠價格買到多種超值商品，還有機會抽大獎。不過有網友認為CP值不高，於是在PTT上提問「福袋廠商究竟是怎麼被慣出來的？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。