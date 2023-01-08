「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

俗話常說「台灣最美麗的風景是人」，一名經營自助洗衣店的男網友在臉書上發文，分享在店內發現紙條和百元鈔的故事，貼文曝光後也掀起討論，破萬名網友感動按讚。

昨（7）日一名男網友在臉書「爆料公社」上發文，他透露經營自助洗衣店十多年，什麼誇張狀況都遇過，像是之前有從事保險業的小姐，借了店內的桌子整理資料，但卻把廢棄紙張直接留在桌上，拍拍屁股就離開了，最後還是由打掃人員花時間去處理。

不過，原PO昨日遇到一件溫暖的事情，他發現機房的門縫下面有一張紙條和百元鈔，內容寫著「對不起，借桌子整理資料，先付你電費100元，謝謝您」，並署名江小姐。對此，原PO相當感動，「江小姐今天這個舉動，真的讓我真心佩服，您的善意，我心領了，錢，我不能收，我就幫您捐出去了」。

原PO認為一個國家水平高不高，看無人商店最清楚，而且台灣是個科技先進的國家，人民夠不夠先進，完全是自我設的標準跟約束。在貼文的最後，原PO感性寫道，「你夠先進，就可以暖到身邊的人；你不夠貼心也沒關係，至少儘量別製造他人的困擾。江小姐，我敬佩妳，也謝謝妳，妳給我上了一課，願台灣能更和諧」。

貼文曝光後吸引2萬人按讚，不少網友紛紛表示，「彼此都是善良人」、「雙方都是讓人敬佩的好人，好心會有好報的」、「不管別人怎麼取笑，我還是覺得，台灣最美麗的風景就是人」、「有教養的人就是讓人感到溫暖」、「江小姐高度有了，店主氣度有了」、「好有教養跟水準的人」、「讓善的循環延續下去」、「值得借鏡效法」。