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公司「10幾年沒補過班」公告讓上班族超羨慕：都是別人老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照

今天是2023年的第一個補班日，不少上班族哀怨不已，有網友指出，公司發出了一個公告「當天不用補班」，他也說其實十幾年來都沒補過班，「感謝我的佛心老闆」，網友看完也羨慕表示「別人的老闆總是不讓我失望」。

網友在臉書「爆廢公社二館」貼出公司發出的信件公告，主旨寫著「112/1/7上班事宜」，內容寫著「Dear all，112/1/7(六)為補112/1/20(五)春節連假之上班日，有任務之同事，煩請待命，沒有特別任務之同事，當天不用補班」。

網友表示，公司10多年來從沒有補過班，羨煞一堆人。圖／取自爆廢公社二館
網友表示，公司10多年來從沒有補過班，羨煞一堆人。圖／取自爆廢公社二館

原po表示，感謝我的佛心老闆，幾十年來沒補過班，所以我很珍惜這份工作，他也特別註明「也不會扣假」。

貼文一出馬上羨煞其他網友，紛紛留言表示「這老闆真好」、「真羨慕」、「所以說，有好老闆才有好員工」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「好老闆很少，要好好珍惜」、「佛心公司」。

也有人說，「我的公司也是」、「我們也從沒補過班，我們老闆真的超級好的」、「可能老闆也不想禮拜六去公司處理事務吧」、「補這種班真的沒意義」、「我們也不用補班，只是強制扣特休而已」。

補班日

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