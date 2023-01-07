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公司「10幾年沒補過班」公告讓上班族超羨慕：都是別人老闆
今天是2023年的第一個補班日，不少上班族哀怨不已，有網友指出，公司發出了一個公告「當天不用補班」，他也說其實十幾年來都沒補過班，「感謝我的佛心老闆」，網友看完也羨慕表示「別人的老闆總是不讓我失望」。
網友在臉書「爆廢公社二館」貼出公司發出的信件公告，主旨寫著「112/1/7上班事宜」，內容寫著「Dear all，112/1/7(六)為補112/1/20(五)春節連假之上班日，有任務之同事，煩請待命，沒有特別任務之同事，當天不用補班」。
原po表示，感謝我的佛心老闆，幾十年來沒補過班，所以我很珍惜這份工作，他也特別註明「也不會扣假」。
貼文一出馬上羨煞其他網友，紛紛留言表示「這老闆真好」、「真羨慕」、「所以說，有好老闆才有好員工」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「好老闆很少，要好好珍惜」、「佛心公司」。
也有人說，「我的公司也是」、「我們也從沒補過班，我們老闆真的超級好的」、「可能老闆也不想禮拜六去公司處理事務吧」、「補這種班真的沒意義」、「我們也不用補班，只是強制扣特休而已」。
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