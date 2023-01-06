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他拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚比大小 結果引起網友激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚來比較尺寸。 圖擷自爆廢公社
原PO拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚來比較尺寸。 圖擷自爆廢公社

萬物齊漲唯有薪水不漲，再加上通膨壓力，讓不少人感嘆錢越來越薄，沒想到現在就連漢堡也縮水。一名網友將一般早餐店的漢堡和麥當勞的麥香魚漢堡拿來比大小，沒想到早餐店的漢堡略勝一籌，貼文釣出麥當勞員工解釋原因。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文感嘆麥當勞的麥香魚縮水，他還發揮實驗精神，買了麥香魚和一般早餐店的漢堡來做比較。從照片中看到，麥香魚的直徑約9公分，但早餐店的豬排漢堡直徑約13公分，兩者相差4公分左右。

多數人不認同原PO的看法，「尺寸大小，內容成份，都要比較，才是全面性的」、「你怎麼知道以前麥當勞漢堡尺寸跟早安山丘一樣？單純兩個比較怎麼定義縮水？」、「麥香魚本來就不大呀，第一次吃唷？」、「阿就還是好吃，沒辦法，我還是要買麥當勞的」、「秤重比較準吧，這跟算薯條有幾根一樣道理」、「你用這樣比不對吧？你只是比平面面積，但是根據麥當勞的說法，麵包體有加厚，所以嚴格說起來體積可能跟原本是差不多的」。

但也有人有同感，「已經不吃很久了，最近才打算吃，結果縮水了」、「每種都縮水，不是只有麥香魚」、「我還是吃傳統的漢堡，一個豬肉蛋堡35元」、「連麥克雞塊都縮水了，變小塊了哦」、「拳頭大的漢堡我以前不相信，現在我信了」、「每次吃完麥香魚都覺得花錢買了一個空虛」、「大麥克也感覺吃不飽」。

還有一名麥當勞員工出面解釋，「在去年12/27開始，我們的麵包換了配方，看起來是小了，但麵包確實比較厚，之前有試吃，只單吃麵包也比之前好吃很多」。

麥當勞

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