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買大把青蔥竟硬到能當鼓棒 內行人曝原因：要開花了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買了一把青蔥回家，卻硬得不得了。 圖擷自家常菜
原PO買了一把青蔥回家，卻硬得不得了。 圖擷自家常菜

蔥是台式料理中很常用到的配料之一，不僅價格便宜，還有降低膽固醇、提升免疫力、預防癌症等好處，不過有位網友日前買了一把青蔥回家，沒想到卻硬得能夠拿來當鼓棒敲，讓他非常傻眼。

「竟然買到像竹子般硬的青蔥！」這名網友在臉書「家常菜」PO文表示，平常有買過比較細的蔥，也有買過粗一點的蔥，吃起來都很正常，但這次買的這把蔥口感相當粗糙，而且還咬不斷，甚至還硬到能拿來當鼓棒敲打，讓他無奈地說「唉…長見識了…阿菜攤怎會批這種質量的貨來賣呢？」

不少內行人一看秒懂原因，「看來是要開花結子了」、「應該是要開花了過熟了，比我們還熟齡」、「這是南部的水蔥，不是進口的，因為它已經老了，這是開花的梗，工人撿蔥時，不小心沒有把老梗拿掉，才會造成誤會！老梗是不能吃的，應該是要淘汰丟掉」、「要開花，老了，現在菜貴，賣便宜一點，騙不懂的消費者」、「已經老熟木質化，快開花了」。

還有網友提供料理方法，「這種有含苞、資深的蔥，最近也買到過，試著用菜刀面，像拍蒜頭一樣，整根拍過、切細、煎蛋、煮蛋花湯，還是可以用的」、「榨汁肉打蔥水包水餃、包小籠包、包肉包」、「可能比較適合滷肉用吧」、「滷肉或滷牛肉，剛好整隻下去」、「已經木質化了，不能吃了，可是還能當香料用擷取香味」、「只能加減用在燉湯燉肉上」、「可以斜切後拿來給肉焯水用或是滷肉用」。

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