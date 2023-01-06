福袋到底值不值得買？ 網酸：買的人都幻想自己會中獎

近幾年台灣開始流行販售福袋，只要一到農曆年前，百貨業者、超商、賣場紛紛推出各種福袋來吸引買氣，讓民眾不僅能夠以優惠價格買到多種超值商品，還有機會抽大獎。不過有網友認為CP值不高，於是在PTT上提問「福袋廠商究竟是怎麼被慣出來的？」

原PO表示前兩年的超商福袋很受歡迎，裡面裝的商品都很實在，售價都比原本的划算，口味也很大眾，還能異業合作，但今年他買了兩家超商的福袋後卻大感失望。

他說「兌換券只有萊爾富送一張美式買一送一的條碼，其他都只有登記序號抽汽車或手機，然後網路上看了異業合作廠商都超冷門之外，零食與飲料口味根本臭爆」。原PO還抱怨福袋裡面一定會有兩個藏雷，「要嘛就是什麼噁爛的碳酸口味，或是辣過頭的洋芋片，苦到靠北的巧克力，真是太失望了」。

原PO貼文引來不少抨擊，「不就是你去買慣出來的，兇手上來問誰才是兇手」、「嚐到甜頭就開始想把利潤最大化了」、「就消費者養出來的啊，明知是垃圾包還是想賭」、「基本上這個消費模式是消費者用年節氣氛幫廠商消庫存吧」、「就是你各位買福袋的人慣出來的啊，我從來沒買過福袋」。

還有網友大酸「看過內容物，覺得根本垃圾」、「今年看到別人開箱就不買了，活該滯銷」、「我以為福袋裡面的東西是要超過它的售價，結果超商內容沒到售價就算了，還騙消費者說抽獎券價值很高，笑死」、「阿就清庫存的手段啊！有賣出去都賺」、「放一堆賣不出去的，加一加跟原價買差不多，買的都很會幻想自己中獎」。

不過也有人支持福袋，「過年不賣福袋，員工你們養？」、「福袋就是要給人開袋幸福感，有用庫存品不錯，就怕買到莫名其妙的東東」、「如果內容物可以就會繼續買」、「我買了全家一個還行，飲料是fin，餅乾有貴有平價的，沒有便宜的」、「每年都有買，划算」。