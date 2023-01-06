不是極度乾燥！騎士外套LOGO這4個字笑翻眾人 「看完都餓了」

不少人愛買名牌，不論衣服、褲子或鞋子包包，穿在身上總能吸引不少目光，但名牌昂貴，不是人人都買得起，也因此山寨商品層出不窮。一名女網友日前在路上停等紅燈時，撇見身旁一名騎士身上的外套LOGO竟然是假的，商品名稱還讓她看了差點噴飯。

這名女網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，只見一名機車騎士在停等紅燈，身上的迷彩外套相當帥氣，讓原PO以為是知名品牌「極度乾燥」的外套，沒想到仔細看騎士右手臂上的LOGO，差點讓她笑到噴飯。

騎士手臂上的LOGO寫著「Super Meaty rice極度肉燥」，和正版的「Superdry 極度乾燥」名稱相差甚遠，讓原PO看了忍不住笑說「今天台北好冷，往左一看讓人莞爾一笑」。

照片讓上萬人也笑翻天，「背包旁有雙免洗筷，是隨時準備要開吃嗎？」、「外套拉鍊拉開，取出的不是暖暖包，是兩碗白飯」、「背包裡可能還有東泉辣椒醬」、「看完肚子都覺得餓了」、「我覺得看過最有梗的是Super shy，極度害臊」、「看完覺得…極度煩躁」、「這種恥度也頗高」、「『極度』梗超多，沒親眼見過，但網路上『極度XX』至少十來種，一個『極度』各自表述」。

也有眼尖的網友點出破綻，「很明顯是沙漠迷彩軍裝類衣服，他自己去貼臂章（印有極度肉燥）」、「這是自己貼的吧」、「是臂章，他貼了臂章」、「這種梗的臂章，生存、軍用品店很多」。