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結婚辦流水席就是Low？ 他曝驚人景象：烤全羊、整隻黑鮪魚現切

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照
圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照

隨著時代進步，許多人結婚都選擇飯店餐廳宴客，但仍然有人喜歡傳統流水席的辦桌方式。日前有位新娘抱怨未婚夫婚宴想辦流水席，而且還嫌一桌9000太丟臉，引起網路輿論，有網友對此就在PTT提問「結婚吃流水席很不ok嗎？」

近期有位年底將結婚的女網友抱怨男友想辦流水席，而且每一桌的價錢是9000元，讓她不能接受，甚至還酸說「鄉下人愛辦流水席」。她認為一桌至少要有2萬元以上的水準，而且還希望能辦在高雄漢來，結果貼文引爆不少人的怒火。

有其他網友對此在PTT好奇地問說「結婚吃流水席很不ok嗎？」他自嘲自己也南部鄉下人，以前吃過的流水席都辦在社區活動中心，菜色其實吃起來不差，對於這位新娘的抱怨，他不解地想問「女孩兒一定要很夢幻的婚禮呢？」

貼文引起熱議，多數鄉民比較喜歡流水席，「現在流水席很少了，要珍惜，在飯店都吃氣氛，氣氛又不好吃」、「老實講，我喜歡吃流水席，小時候吃好吃滿，現在還是會懷念欸」、「我結婚餐廳、訂婚流水席，都是一桌8千。我覺得流水席菜色比較好」、「流水席很讚，雖然以場地來說不太優，但食物比較好吃是真的」、「想念流水席，小時候有大拜拜，常常有辦桌可吃。那是一種情懷」。

還有人分享在流水席中看到的誇張景象，「吃過有烤大豬、鮪魚解體秀的，感覺很好啊」、「流水席比台北餐廳高級多了，有看過現場直接烤乳豬的，也有烤全羊跟整隻黑鮪魚現切跟A5黑毛牛切割秀，有一次還吃到一人發一瓶魚子醬，冰淇淋一整桶的杜老爺」。

但也有網友持不同看法，「為何要封路坐在馬路上吃，造成不便」、「流水席我也不行，不管是被請還是自己結婚都不行，食材高檔好吃也還是沒吸引力」、「為什麼在路邊吃飯變成傳統了，阻塞交通又擾民」、「不是說菜不好吃，是用餐環境很糟，夜市也沒不好吃啊，只是滿地都垃圾很煞風景」、「婚宴要考慮到貴賓和長輩需求呀！環境、氣溫、停車、廁所，各種小細節都會影響到用餐體驗，又不光食物問題」。

PTT 結婚

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