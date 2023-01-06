快訊

詹雅雯日本流浪半個月　曬「神秘男背影」羞喊：轉角遇見幸福

部屬收公積金為心健司長辦歡送會惹議 衛福部回應了

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流水不敵最強寒流「整根凍成冰柱」 網友見照直呼：藝術啊

聯合新聞網／ 綜合報導

日本一家溫泉飯店為防結凍，事先打開水龍頭，沒想到水流最終還是凍成了冰柱。圖擷自twitter
日本一家溫泉飯店為防結凍，事先打開水龍頭，沒想到水流最終還是凍成了冰柱。圖擷自twitter

在一些氣溫比較低的地區，平常的水管或其他有水的地方，有可能自然產生結凍的現象。為了防止結凍帶來的不便，有時會盡量讓水保持流動狀態來避免。但最近一家日本業者，卻遇到讓人哭笑不得的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本神奈川縣的溫泉飯店「七澤莊」近來分享，表示最近看天氣預報，有號稱「史上最強寒流」即將來襲，因此事先打開旅館內的一處水龍頭，讓水流保持少許流動的狀態防止結凍。

然而寒流的威力超乎想像，只靠水的流動之下，第二天整個水龍頭還是凍成了一條冰柱，讓工作人員相當驚訝，表示自己30年來第一次看到這個光景。雖然很讓人擔心水路的狀況，也造成洗衣機等不能使用的困擾，但凍成這樣反而形成了某種美感，引起許多討論。

不少網友就紛紛表示「好猛喔」、「某種程度上算是傑作了」、「第一次看到這種的」、「說好的有在流就不會結冰呢」、「覺得好不想破壞它」、「簡直是藝術」、「還以為是造假的圖」、「奇蹟似的作品」、「我也想親眼看過一次」、「底下還有一片紅葉」、「大自然真是神奇」。

寒流

延伸閱讀

夫妻吵架隔天他一開便當超傻眼 網讚：夫人品味真好！

醫師親曝人體臨終變化過程 嘆「想走得安詳就別做這件事」

邊唸佛邊喝酒談心！日僧侶創「和尚夜店小酒吧」待客解憂消愁

全球最大米菲兔商店降臨九州！逾千種周邊還有超可愛咖啡廳

相關新聞

流水不敵最強寒流「整根凍成冰柱」 網友見照直呼：藝術啊

在一些氣溫比較低的地區，平常的水管或其他有水的地方，有可能自然產生結凍的現象。為了防止結凍帶來的不便，有時會盡量讓水保持流動狀態來避免。但最近一家日本業者，卻遇到讓人哭笑不得的狀況。

不是佛跳牆！過年圍爐必吃菜色是什麼？眾人秒點名「這1道」

隨著農曆春節逐漸逼近，有些人開始打掃家裡，也有人正在規劃過年的圍爐菜色。昨（5）日一名網友在網路上發文，詢問大家「心目中過年的必吃年菜有什麼？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都提到「烏魚子」。

淡水「周杰倫套餐」是啥？美食內容物曝光 網揭露名稱由來

淡水是新北市相當著名的景點之一，不少來到這裡的遊客都會品嚐在地知名的美食，例如阿給、鐵蛋等小吃，有網友在臉書PO出一張照片，店家牆上的看板寫著「周杰倫套餐」，引來不少討論，還有內行人解釋套餐名稱的由來。

私家停車格被賓士車卡位！鄰居開啟「幽默模式」 網笑：快回家看老婆

私家停車格被高檔車占用了怎麼解決？一名社區住戶收到鄰居傳訊未惡言相向，反而先誇對方「相信您事業一定很成功，也達到了我的目標跟夢想」，再提及感到困擾，如此高級的「溝通文案」...

買UNIQLO發熱衣…妹子打開秒傻眼「被騙了」 網笑瘋：濟公配色

天氣冷颼颼，發熱衣是許多民眾冬天必備的保暖衣物。然而，就有一名女網友崩潰表示，在UNIQLO買了一件發熱衣，從外觀看以為是全黑色的，結果回家打開一看卻大傻眼，貼文...

高雄人愛打架？日人見1景象嚇呆「馬路很多吐血」 真相曝光網喊：好丟臉

台灣以好吃的美食和熱情好客為榮，但近期卻被國際媒體和論壇點名交通、市容不佳。一名居住在台灣的日本男子就分享9年前對高雄的第一印象，當時他走在街上常看到滿地檳榔汁，以為高雄人是「愛打架的戰鬥民族」，看到有人吐檳榔汁也以為對方在「吐血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。