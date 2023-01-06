流水不敵最強寒流「整根凍成冰柱」 網友見照直呼：藝術啊

日本一家溫泉飯店為防結凍，事先打開水龍頭，沒想到水流最終還是凍成了冰柱。圖擷自twitter

在一些氣溫比較低的地區，平常的水管或其他有水的地方，有可能自然產生結凍的現象。為了防止結凍帶來的不便，有時會盡量讓水保持流動狀態來避免。但最近一家日本業者，卻遇到讓人哭笑不得的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本神奈川縣的溫泉飯店「七澤莊」近來分享，表示最近看天氣預報，有號稱「史上最強寒流」即將來襲，因此事先打開旅館內的一處水龍頭，讓水流保持少許流動的狀態防止結凍。

然而寒流的威力超乎想像，只靠水的流動之下，第二天整個水龍頭還是凍成了一條冰柱，讓工作人員相當驚訝，表示自己30年來第一次看到這個光景。雖然很讓人擔心水路的狀況，也造成洗衣機等不能使用的困擾，但凍成這樣反而形成了某種美感，引起許多討論。

不少網友就紛紛表示「好猛喔」、「某種程度上算是傑作了」、「第一次看到這種的」、「說好的有在流就不會結冰呢」、「覺得好不想破壞它」、「簡直是藝術」、「還以為是造假的圖」、「奇蹟似的作品」、「我也想親眼看過一次」、「底下還有一片紅葉」、「大自然真是神奇」。