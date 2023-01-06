淡水「周杰倫套餐」是啥？美食內容物曝光 網揭露名稱由來
淡水是新北市相當著名的景點之一，不少來到這裡的遊客都會品嚐在地知名的美食，例如阿給、鐵蛋等小吃，有網友在臉書PO出一張照片，店家牆上的看板寫著「周杰倫套餐」，引來不少討論，還有內行人解釋套餐名稱的由來。
從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一家小吃店的牆上掛著品項和價格，其中一行寫著「周杰倫套餐」95元，讓他看了覺得很新奇，還打趣地說「老闆我要一份半島鐵盒（周杰倫的歌曲）小辣，謝謝」。
粉絲們也紛紛用周杰倫的歌名來接續留言，「餐具、飲料杯是青花瓷的嗎？」、「有沒有爺爺泡的茶？」、「先來兩串七里香，謝謝」、「每一口飯都有濃濃的稲香」、「我要愛在西元前的半島鐵盒，一杯稻香口味爺爺泡的茶」、「店寵是一隻會說法語舉止優雅的豬」、「給我一份不能說的秘密」。
不少內行人一眼就認出這家店，「文化阿給的招牌嗎？」、「淡水斜坡上的文化阿給」、「文化的比較重口味」、「文化阿給，以前周杰倫套餐才65，然後一直漲價」、「文化阿給，肉包超好吃」。
而所謂的「周杰倫套餐」就是「阿給+魚丸湯+包子」，還有人解釋套餐名稱的由來，「據說是周杰倫讀高中時在淡水某餐店常固定點的幾樣菜，在周走紅後，當年那些周常吃的就稱『周杰倫套餐』」。
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