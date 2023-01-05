私家停車格被賓士車卡位！鄰居開啟「幽默模式」 網笑：快回家看老婆

私家停車格被高檔車占用了怎麼解決？一名社區住戶收到鄰居傳訊未惡言相向，反而先誇對方「相信您事業一定很成功，也達到了我的目標跟夢想」，再提及感到困擾，如此高級的「溝通文案」讓住戶大讚幽默。

臉書「爆料公社」一名社區住戶分享近來收到的LINE訊息，該訊息為一豪車停在停車格照片，搭配文字表示「親愛的社區鄰居，相信您事業一定很成功，也達到了我的目標跟夢想，雖然我不常回社區，但是回去的時候沒辦法停車讓我有一點點困擾，希望您能將您的愛車停在自己的車位上，感謝」，不禁讓看到的住戶感嘆「沒想到鄰居這麼幽默」。

網友稱讚鄰居「情商也太高」、「這就是有錢人的氣質」、「幽默感的高級酸」，但有人認為「真正成功的人，應該是自己再買個車位」。

不過，多數網友往「第三者劇情」歪樓指出，「這是套路，不停你的車位，等你打電話來，怎知道你回社區」，網紅「聞氫哥」也來大酸「停得那麼熟練，先別叫他移車，以免打草驚蛇，應該是車在你位子上，人跟你老婆在床上，快回家看看！」，還有人打趣說「千萬不能打電話叫車主移車，一定要先回家看看」。