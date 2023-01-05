快訊

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

XBB.1.5最強傳染魔王成美國主流病毒 具閃避疫苗、體內抗體本領

便宜又好玩！他激推「1國家」比日本更驚豔 網讚：不會想念台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日本確實不錯玩，但泰國感覺更驚豔，因此好奇發問只有他覺得泰國比日本好玩嗎？引發熱烈討論。圖為泰國曼谷。 圖／歐新社
一名網友表示，日本確實不錯玩，但泰國感覺更驚豔，因此好奇發問只有他覺得泰國比日本好玩嗎？引發熱烈討論。圖為泰國曼谷。 圖／歐新社

隨著邊境解封，出國旅遊人潮逐漸增加。近日就有一名網友表示，日本確實不錯玩，整體就是高配版台灣，不過泰國感覺更驚豔，雖然衛生環境較差，但食物好吃、夜生活也很豐富，因此好奇發問「難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，他曾去過泰國1次、日本2次，認為日本確實是不錯玩，「食物合胃口，然後乾淨、風景好，整體就是高配版台灣」。

原PO接著說，雖然泰國路邊比較髒，但食物超好吃，「嘟嘟車很有趣、百貨公司很多，有先進的高樓大廈，也有原始的渡船、佛寺，夜生活也很豐富」，讓他不禁直呼「泰國給我的感覺更驚豔！難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「泰國不錯啊，旅遊內容很豐富，還會想再去」、「泰國住宿CP值超高，除了曼谷，其他城市也好玩」、「泰國真心好玩好吃，唯一一個待超過一週還不會想念台灣的地方，去日本這種通常只能撐三天」、「泰國東西只有兩種，好吃跟超級好吃」、「泰國旅遊還是贏過東亞任一國家啦，歐美中東超愛去泰國」。

但也有網友表示，「泰國每天可按摩，便宜又好玩；日本也好」、「清邁機場入境氛圍跟菜市場類似，跟日本嚴謹氛圍有差」、「避寒去泰國，避暑去日本」、「泰國是大城市能玩，日本是哪裡都能玩」。

泰國 日本 台灣 邊境解封 PTT

延伸閱讀

日本車禍死亡降新低！台灣「行人地獄」能看齊？網曝關鍵：很難做到

獨家收藏！泰國觀光局推出 NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand

日本迎新年瘋出國旅遊 民眾對「2差異」最有感：果然不一樣

相關新聞

便宜又好玩！他激推「1國家」比日本更驚豔 網讚：不會想念台灣

隨著邊境解封，出國旅遊人潮逐漸增加。近日就有一名網友表示，日本確實不錯玩，整體就是高配版台灣，不過泰國感覺更驚豔，雖然衛生環境較差，但食物好吃、夜生活也很豐富...

5+7怎麼算？學生稱用手指被打紅圈 家長困惑：還有什麼算法？

現在小孩的評量考卷題目常難倒爸媽！有一名網友看到小孩評量裡一道題目被圈起來，題目稱「5+7是多少？說說看你是怎麼算的？」，結果小孩正確回答「12」，卻被老師用紅筆圈起來，讓胎名網友百思不得其解，貼文一出引...

出門前這插曲讓她慘成「愛的破醬」女主角 網：意外醬淋

生活中難免會發生一些小意外。一名網友在上班前不小心撞到桌子後，醬油就從桌上墜落，感覺沒有破，但為了確認醬油是否沒事，把蓋子扭開瞬間，疑似因瞬間解真空，導致整個底掉下來，醬油就「爆在身上」，讓她瞬間慘成「愛的破醬」女主角。

靠繼承財產變有錢是否丟臉？ 他將「無痛擁5房」網一片羨慕

靠繼承財產變富有會很丟臉嗎？一名網友分享自己的朋友畢業後浮浮沈沈，薪水落在35k左右，但父母在雙北有至少5間房子，其中3間出租2間自住，父母也希望他不要太辛苦，甚至每年也都過免稅額給他。網友對此表示「不丟臉」、「丟臉的話讓我來」。

12億打造「垃圾掩埋場」？新竹棒球場讓PTT炸鍋了：石礦野球

新竹市長高虹安今天公布新竹市立棒球場的場勘狀況，發現場地排水功能極差，草皮下還藏著磚塊、電線，短時間內難改善，因此今年的經典賽熱身賽確定不會在新竹棒球場舉行。消息一出，PTT 八卦板、棒球板也炸鍋，直呼根本就是「垃圾掩埋場」、「石礦野球」。

爸幫存股200萬！男子喊要「奪回本該擁有的一切」網傻眼氣炸

近日一名網友以「家人逼我買股票」為題在Dcard發文指出，家人要他每個月拿1萬元出來，由爸爸幫他存股，目前證券戶頭的股票價值約有200萬，但是自己卻完全不知道帳號、密碼，他詢問「我是不是應該奪回我本該擁有的一切？」結果反遭網友同聲圍剿，大罵他是「不孝子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。