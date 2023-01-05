5+7怎麼算？學生稱用手指被打紅圈 家長困惑：還有什麼算法？

現在小孩的評量考卷題目常難倒爸媽！有一名網友看到小孩評量裡一道題目被圈起來，題目稱「5+7是多少？說說看你是怎麼算的？」，結果小孩正確回答「12」，卻被老師用紅筆圈起來，讓該名網友百思不得其解，貼文一出引發討論。

一名家長在臉書社團「爆料公社」發文指出，他翻閱小孩數學評量時，看到一道數學題被用紅筆大大圈起來，該道題目稱「5+7是多少？說說看你是怎麼算的？」，小孩也回答「12」，並解釋自己是用手指算的。雖然答案正確有被打勾，但老師也補充說道「是用算式」。

該名網友看到老師解答很困惑，「5+7」除了手指還有什麼算法，並發文求助網友。

貼文一出引發討論，有許多網友留言，「好可愛，太誠實了啦」、「總不能寫用計算機吧！」、「我很受不了現在教的數學方式」、「笑死，我到現在算這種加減法還是一樣用手指算」、「越來越複雜，只會讓學生思考更複雜」。

也有網友解讀出題用意，「這個問法通常會用直式算法，把進位的1寫上去，然後按照直式寫下來，我大人看起來沒什麼意義，不就直接心算相加就好，對於剛會加減的小朋友，要學習十進位是怎麼回事」、「小孩要寫出5+7=12的横式算式，老師特別圈起來，我認為算式應該是後來訂正補上的？」、「請看課本，上面不是有範例嗎？很明顯就是要拆成5+5+2=12」、「其實小學課本有連貫性，不是只看一個題目而已」。