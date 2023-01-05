出門前這插曲讓她慘成「愛的破醬」女主角 網：意外醬淋

生活中難免會發生一些小意外。一名網友在上班前不小心撞到桌子後，醬油就從桌上墜落，感覺沒有破，但為了確認醬油是否沒事，把蓋子扭開瞬間，疑似因瞬間解真空，導致整個底掉下來，醬油就「爆在身上」，讓她瞬間慘成「愛的破醬」女主角。

一名網友在Dcard有趣版發文，表示自己在上班前不小心撞到桌子，醬油意外從桌上掉下去，頭朝下悶悶的「ㄆㄛ」一聲，看起來沒有破，所以原PO就把它拿起來端詳一下，後來把蓋子扭開接著疑似因為瞬間解真空，導致整個底掉下來，醬油瞬間「爆在身上」，使她瞬間心裡「萬馬奔騰全部的髒話都出來了」，她也瞬間成為「愛的破醬」女主角。

該名網友表示，她在那瞬間傻了至少30秒，醬油原本是一整瓶滿滿的未開封，爆開後不只腳上都是，地板和床底都溢滿了醬油，因此她只好打電話到公司，表示自己將會遲到15分鐘，因為要處理「破醬」。

許多網友紛紛留言表示「妳把這張照片拍給主管，他會給妳放一個禮拜的假」、「不要浪費，趕快下個醬油沾一沾」、「意外總是會以想像不到的方式醬淋」、「褲子我不要了」、「把自己當水餃」。