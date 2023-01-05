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靠繼承財產變有錢是否丟臉？ 他將「無痛擁5房」網一片羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享朋友未來可能繼承大量財產與房產的故事，羨煞一片網友。圖源:ingimage
網友分享朋友未來可能繼承大量財產與房產的故事，羨煞一片網友。圖源:ingimage

靠繼承財產變富有會很丟臉嗎？一名網友分享自己的朋友畢業後浮浮沈沈，薪水落在35k左右，但父母在雙北有至少5間房子，其中3間出租2間自住，父母也希望他不要太辛苦，甚至每年也都過免稅額給他。網友對此表示「不丟臉」、「丟臉的話讓我來」。

許多人都渴望自己出生在富裕的家庭，一名網友在八卦版分享了一則讓人羨慕的故事，表示自己的朋友畢業後浮浮沈沈，薪水大約在35k左右，但他卻很幸運，爸媽在台北、新北至少有5間房子，其中3間出租、2間自住，且只有他這一個獨生子。

該名朋友的父母平常也叫他「工作不要太辛苦」，甚至表示等他們走了之後，會將全部財產繼承過去，且父母怕他沒有錢繳稅，每年還都過免稅額給他。因此原PO相當好奇，這樣「靠繼承變有錢是否會丟臉？」。

網友留言一片羨慕，表示「不丟臉」、「很丟臉啊，丟臉的事就讓我來承擔吧」、「沒錢才丟臉」、「很爽好嗎」、「滿丟臉的⋯⋯我是說我」、「羨慕死了啦」、「丟臉的話讓我來」、「我也好想丟臉」。

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