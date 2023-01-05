12億打造「垃圾掩埋場」？新竹棒球場讓PTT炸鍋了：石礦野球

新竹市長高虹安今天公布新竹市立棒球場的場勘狀況，發現場地排水功能極差，草皮下還藏著磚塊、電線，短時間內難改善，因此今年的經典賽熱身賽確定不會在新竹棒球場舉行。消息一出，PTT 八卦板、棒球板也炸鍋，直呼根本就是「垃圾掩埋場」、「石礦野球」。

高虹安今天表示新竹棒球場確定不會爭取舉辦WBC熱身賽，因為球場只用灑水器灑水30分鐘就積水，連大聯盟場務專家都認為不可思議。此外，球場草皮底下還被挖出廢土、廢棄磚頭和斷掉的電線，形同一座「廢土掩埋場」。

消息傳開後，PTT網友也毫不留情嘲諷：「廢土蓋出來的球場」、「垃圾掩埋場」、「12億的土你敢嘴？」、「環保綠能再生球場」、「喬王煙灰缸」、「大秘寶開挖」、「類球場」、「民主工法」、「不必去查，在那叫什麼」。

除了PTT八卦板外，棒球板也同樣傻眼，直呼根本是「石礦野球」：「淺挖就挖出磚塊，林哲瑄要不要申請國賠」、「棒球員（X）蛙人（O）」、「支持味全龍解約」、「會長（蔡其昌）該出聲發表一下了吧」、「以為青埔很爛嗎？沒有，還有更爛的」、「史上最爛，根本不配叫球場」。

2019年斥資12億、耗費約2年時間改建的新竹棒球場去年被爆出根本尚未完成驗收就開打，造成富邦悍將隊林哲瑄、味全龍隊劉基鴻等球員受傷。在此之後，球場再度進行修繕，希望能趕上今年3月在台灣舉辦的經典賽熱身賽，但目前看來已確定無望。