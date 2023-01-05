爸幫存股200萬！男子喊要「奪回本該擁有的一切」網傻眼氣炸

近日一名網友以「家人逼我買股票」為題在Dcard發文指出，家人要他每個月拿1萬元出來，由爸爸幫他存股，目前證券戶頭的股票價值約有200萬，但是自己卻完全不知道帳號、密碼，他詢問「我是不是應該奪回我本該擁有的一切？」結果反遭網友同聲圍剿，大罵他是「不孝子」。

對於原po提到證券戶的200萬是自己「本該擁有的一切」，網友都直搖頭：「你以為你是獅王辛巴嗎…」、「什麼垃圾不孝子的發言」。還有人計算，如果原po真的每個月存1萬，一年存12萬，也要過16、17年才有可能存到200萬，這表示戶頭的200萬其實大部分都來自父親：「這種爸爸不要，給我好了」、「我也好想有會幫我理財看股票的父母」、「要感謝你有個會叫你理財的父母」。

還有不少網友嘲諷，支持原po趕快奪回自己的戶頭：「你的確應該要奪回你的帳密和0元戶頭」、「對的，你應該要去奪回你的0元戶頭，加油！」、「如果買股票存股對你來說是『逼』的，那你可以爭取奪回戶頭，200萬會變成0」、「如果我小孩敢這樣跟我講，我會立馬還她0元的帳戶」。