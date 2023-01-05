正妹女友20年小熊維尼照曝光！五千人見照驚呆：黑到發光

不少人從小的時候開始，就會有自己愛好的小東西，像是娃娃、被子，這些東西甚至可以陪伴到長大，都很難丟掉。有一名網友分享了自己女友20年來最愛的「小熊維尼」娃娃，但看到照片，眾人都驚呆了，因為這隻維尼娃娃已經臉部「全黑」，原po也開玩笑說「我冒著生命危險在偷圖發文」。

原po在臉書「爆料公社二館」貼出了一張女友和自己心愛的「小熊維尼」娃娃合照，寫道「左邊那隻，我女友抱了20多年的口水維尼，左邊白色衣服是別隻娃娃身上給他穿過來的，右邊這隻，今天逛夜市，無意間找到一模一樣的！」，只見照片中的小熊維尼娃娃「臉部已經黑到不行」。

女友的小熊維尼娃娃讓眾人看傻了眼，因為已經黑到不行。圖／取自臉書「爆料公社二館」

原po也說「終於能把它拿去洗了」，並且開玩笑說「冒著生命危險在偷圖發文，我要發表無自殺傾向聲明」，也要大家「快來跟風各位睡覺必備心愛的小毯毯與娃娃吧」，由於照片中女友亮麗的外表，吸引不少網友加好友，原po也擔憂的叮嚀「母湯加我女友好友啦XD」。

貼文至今已經要五千人按讚，網友紛紛笑翻留言，「黑到會發光啊」、「這是去繞境吃炮的維尼嗎」、「普渡三公版」、「你左邊的維尼看起來有參加過二戰喔」、「這麼黑也抱得下去」、「左邊那隻有在兼職修車？」、「隔著螢幕我都聞到味道了」。

但網友也警告原po，「你確定你洗了不會出事？」、「嚴重警告你一次，不能洗」、「找的到一樣的維尼，找不到一樣的味道，你現在唯一剩下的就是找死了」、「你洗了，明天可能就是單身了」、「真心勸你不要洗，不然會發生家庭革命」。

女友後續也有發文，她表示男友po文毀了她的形象，但是男友目前沒有睡客廳也沒有睡公園，正在與自己的維尼培養感情當中。