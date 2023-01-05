女大生身高148總被誤認是小孩好困擾 網友反推：30歲過後爽死

外表太年輕也是一種困擾嗎？一名女網友近日發文表示，自己長得「幼態」且身高不到150公分，時常被誤會未成年，甚至未滿12歲，讓他有些困擾。網友反倒認為長得年輕是好事：「你年紀再大一點就會很開心了。」

網友在Dcard發文表示自己今年19歲，但由於家族遺傳，臉長得比較幼態，身高也只有148公分，所以經常被問「妹妹，你多大了呀？」他都如實表示自己大一，卻總是換來「蛤？真的假的」、「不可能吧」、「妳是不是在騙我」諸如此類的回答。最扯的一次是他和媽媽一起去逛好市多，去拿試吃時被試吃人員問：「妹妹，你滿12歲了嗎？」。

原po無奈表示，知道自己未來一定還會面臨相同問題，所以不管是出門騎車、買酒還是進出成年人才可去的場所，他都一定會帶著身分證，以應付攔查。

原po提到，看著同齡朋友都長很高、很成熟，自卑心不免作祟；一起出門時，別人還會把他當成國小、國中的小屁孩，甚至還會被笑，以上的種種對他而言都造成了困擾。

留言區網友反倒大讚長相幼態好處多：「臉好好保持！30歲過後，會一堆人讚嘆蛤你30了真的假的，看不出來 ，到時爽死」、「40歲還被當大學生真的蠻爽的」、「妳有沒有試過去吃到飽說自己不到12歲」、「找女友就要找妳這種的，我身高180好喜歡這種最萌身高差」、「我臉老著放+國小五年級就快170，去逛街被櫃姐叫阿姨…」。

不過也有許多網友分享看起來太幼態而發生的糗事：「我姐也長得超像小孩，有一次去租電動腳踏車，店員一臉為難說：『我們不建議讓小朋友自己騎一台喔…』我直接在旁邊笑爛」、「我老婆149公分、26歲，帶她去產檢被旁人掃以畜生的眼光」。