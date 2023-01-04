全民領6千太少？他提議1800億這樣分 眾人心動：太歡樂了

近日最夯的話題就是「還稅於民」，行政院長蘇貞昌今（4）日宣布農曆年後普發每人現金6000元，有人支持也有人反對，一名網友就在PTT發文提出一個意見，將1800億拿來當春節大樂透紅包，一包一億，然後讓大家來抽獎，這樣就能讓1800人翻身，提議一出引來眾人討論。

原PO以「1800億拿來樂透給1800人翻身如何？」為題發文，他認為1800億分給全台灣人，每個人也才拿6000元，實在是不痛不癢，他建議可以將這筆錢拿來當「春節大樂透紅包」，每包金額一億，總共1800包讓全民來抽獎，可以讓1800人有翻身機會。他說一個縣市起碼也有50人能中獎，「這樣全民拚翻身，不是很歡樂嗎？社會氣氛越歡樂，執政黨當然支持度才會越高啊」。

貼文引起不少討論，「好像不錯欸」、「聽起來蠻好玩的」、「太歡樂了吧」、「1800個億萬富翁，20年來經濟最好」、「你相信這50人是隨機的？」、「肯定會黑箱掉，還有得吵」、「沒抽到我的都是作弊啦」、「依照之前OO券的經驗，沒抽到的會幹聲隆隆」、「這會暴動，現在樂透彩都沒有人相信是公正的了，你這個要怎讓民眾相信？所以發錢一定比這個好」。

也有網友提出創意玩法，「不如百萬紅包大抽獎，18萬個百萬紅包絕對有感」、「我覺得可以辦魷魚遊戲啊，活下來的拿一億」、「按身份證字號，用彩球隨機噴飛取號就好了」、「拿去跟台彩春節大紅包合作，辦個歷史性的全台大摸彩」、「1800億蓋一個迪士尼讓大家免費玩不就好了」、「要不然辦春節大逃殺，最後生存者拿1800億」。