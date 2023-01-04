點50顆水餃店家給5雙筷子 他秒回「我一人吃的」全場傻眼

水餃容易有飽足感，而且水煮快速又方便，是不少人的正餐首選。不過日前有位食量較大的網友，一人點了50顆水餃，被周遭的顧客用驚訝眼神對待，讓他崩潰表示「我就是食量大啊」。

一名網友在Dcard發文表示，他中餐點了50顆水餃，店家給他5雙筷子，以為是多人分食，沒想到他告訴店員「我一個人吃的，給我一雙筷子就好」，結果此話一出，就被店員跟其他客人用驚訝眼神看待，讓他難過直言「我就是食量大啊」。

對此，網友們幽默表示「重點不是很多顆，而是價格貴」、「午餐水餃吃250，財富自由了」，還有人安慰他「50個給5雙筷子也太多，是覺得一個人吃10個正常嗎？可是我隨隨便便就會吃超過25顆」、「有錢的話我可以吃25顆，主要是沒錢所以只能吃10顆」。也有同樣身為大胃王的網友出聲力挺，「吃太少顆水餃了吧，我一餐80顆水餃」、「之前為了避免空腹吃藥，先吃餃子墊一下肚子，結果一吃就50顆」、「我國中可以吃40顆水餃再喝一碗酸辣湯」。