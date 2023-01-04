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超市買火龍果竟「裡面長毛」 網笑：還好不是蟲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到超市買火龍果，切開卻意外發現「發芽」了。圖擷自臉書社團
一名網友到超市買火龍果，切開卻意外發現「發芽」了。圖擷自臉書社團

超市是許多人購買生鮮雜貨的好地方，不過如果買到已經「發芽」的水果，恐怕讓人臉色大變。日前就有位網友PO出「火龍果發芽照」，大嘆「我的200元bye bye」。

一名網友在臉書分享，他到超市買了火龍果，沒想到無色無味的火龍果一切開，竟看到「發芽」的狀況，讓他感嘆「只能送堆肥了，我的200元bye bye」。

對此，網友回應「現在不是火龍果的季節吧，怎麼樣都不要買過季水果。上次我就在市場買到一份火龍果，切開來都是螞蟻」、「有蟲比較可怕，我嚇到至今已兩年沒買了」、「發芽沒關係，但白色蠕動的蟲就不行」、「把這份火龍果拿去種吧，可以變小盆栽」、「我也曾經在水果攤買到這種火龍果，當時就只能丟掉」。

事實上，食藥署曾特意在「闢謠專區」解釋，提醒民眾火龍果發芽後並不會產生毒素，民眾仍可安心食用，或將「發芽」的地方切除或剔除，口感也會較滑順。

火龍果 生鮮

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