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她穿內衣貪舒服「C變A大走山」 店員又撥又喬嘆：下垂真嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名正妹因為長期穿著運動內衣，結果胸部大走山，還誤會自己是A罩杯。 示意圖／ingimage
一名正妹因為長期穿著運動內衣，結果胸部大走山，還誤會自己是A罩杯。 示意圖／ingimage

A罩杯的胸部也會走山外擴嗎？一名正妹女網友去內衣店遇到講話超直白店員，換穿的過程中仔細一量才發現原來她是C罩杯，店員當場表示「怎麼下垂外擴這麼嚴重？」令她當場覺得尷尬又好笑。

她在爆發公社發文指出，從小到大都習慣穿運動內衣，直到親戚點出她有胸型外擴的情況，但她認為「A罩杯走山無所謂吧！」直到前陣子首次踏入內衣店才發現，原來自己不是A罩杯而是C罩杯。

一開始她和店員表示自己是A罩杯，但店員現場又量了一次覺得她應該是B，便拿了B罩杯的內衣給原PO試穿，然而試穿後又驚呼「小姐您這是C，您的上圍是有的，只是怎麼下垂外擴這麼嚴重！」

店員教她撥好撥滿並教她如何穿，還一面解釋，「A是全平，B是微微隆起，C是像妳這個樣的，妳是因為走山才會誤解自己是A！」聽到這番話，讓她心裡不禁想，「櫃檯的小姐妳是怕沒人聽到嗎？嫌我不夠尷尬？」

Po文的這名女網友也說自己這麼多年穿錯內衣，不知是在穿啥，為了舒服全走山，現在只能穿調整型內衣把原本外擴的胸型穿回，她奉勸各位不要因為過於貪求舒適，一直穿小可愛或者運動內衣，不然要慢慢調整回來真的浪費時間。

有網友留言讚她好有勇氣，把親身經歷po出來讓大家都知道她走山目前正在回填，整組校正中。還有網友留言說，「我也是賣內衣的，遇過這樣的客人，完全不清楚自己的cup，後來她才發現自己有D」、「生完小朋友後就亂穿，一直都穿B罩杯，那天也是跑去門市，結果直接就是有D罩杯，因為之前有餵奶，我也是下垂外擴」。

「我國中的時候一直穿錯內衣，穿成B，結果到了高中變成E罩杯，到了現在變成H」、「台灣都是歡樂杯，其實也不用太在意杯，但是走山真的不行。」不過也有人表示自己已經穿罩杯小可愛6年多了，「胸部還是這樣子，不覺得走山耶」，還有人說過了30就開始穿運動型、無鋼圈，「因為太舒服了，走山好幾年無所謂啦。」

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