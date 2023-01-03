南漂租屋「台中 vs.高雄」怎麼選？ 眾人力推這裡：唯一推薦

每個地方的環境、生活水準、消費能力都不同，也連帶影響到租屋問題，有網友就在PTT發文表示自己將南漂生活，因為很重視生活機能，所以想在台中和高雄兩地擇一租屋居住，他簡單分析優缺點後請大家給予意見，沒想到大多數人答案一致都選擇「這裡」。

原PO說自己即將南漂展開新人生，但卻不知道該選台中或高雄哪一地來生活。他認為台中有七期，所以很加分，而高雄則因為是邁家聖地、可以看海、夜市便宜所以更加分，但缺點是水質很差，對此原PO也詢問大家會怎麼選擇？

貼文一出，多數人都選擇高雄，「兩個地方都有住過，推高雄」、「兩個地方都住過，生活品質當然是高雄」、「唯一推薦高雄」、「現在的話，推高雄」、「高雄和台中我個人比較喜歡高雄」、「我反而覺得高雄比較方便，三鐵轉運很棒」、「台積+暖男市長，高雄早已不是那個又老又窮的城市」。

但也有人有不同看法，「我喜歡台中」、「高雄日常是比起台中好玩啦，但考量薪資還是台中會好一咪咪，但房租相扣之下好像又差不多」、「高雄感覺比較爽，台中比較方便」。