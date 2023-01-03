快訊

台中23歲年輕媽媽網咖突腹痛產子 涉嫌徒手殺嬰戒護就醫中

還稅於民現金「年前確定領不到」 柯建銘：哪有時間開臨時會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南漂租屋「台中 vs.高雄」怎麼選？ 眾人力推這裡：唯一推薦

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示自己將南漂生活，但不知道該選擇台中或高雄居住。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
原PO表示自己將南漂生活，但不知道該選擇台中或高雄居住。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

每個地方的環境、生活水準、消費能力都不同，也連帶影響到租屋問題，有網友就在PTT發文表示自己將南漂生活，因為很重視生活機能，所以想在台中和高雄兩地擇一租屋居住，他簡單分析優缺點後請大家給予意見，沒想到大多數人答案一致都選擇「這裡」。

原PO說自己即將南漂展開新人生，但卻不知道該選台中或高雄哪一地來生活。他認為台中有七期，所以很加分，而高雄則因為是邁家聖地、可以看海、夜市便宜所以更加分，但缺點是水質很差，對此原PO也詢問大家會怎麼選擇？

貼文一出，多數人都選擇高雄，「兩個地方都有住過，推高雄」、「兩個地方都住過，生活品質當然是高雄」、「唯一推薦高雄」、「現在的話，推高雄」、「高雄和台中我個人比較喜歡高雄」、「我反而覺得高雄比較方便，三鐵轉運很棒」、「台積+暖男市長，高雄早已不是那個又老又窮的城市」。

但也有人有不同看法，「我喜歡台中」、「高雄日常是比起台中好玩啦，但考量薪資還是台中會好一咪咪，但房租相扣之下好像又差不多」、「高雄感覺比較爽，台中比較方便」。

PTT 租屋

延伸閱讀

高市文化局推保溫政策奏效 高流海音館使用率達62.5%

挺蘇貞昌黨內有雜音？ 陳其邁重申：他是認真打拚的院長

檢警搜索聞到滿屋塑膠味 高雄4大人吸毒害慘8幼童

高雄女毒犯派出所脫逃 害慘4警遭連帶處分

相關新聞

南漂租屋「台中 vs.高雄」怎麼選？ 眾人力推這裡：唯一推薦

每個地方的環境、生活水準、消費能力都不同，也連帶影響到租屋問題，有網友就在PTT發文表示自己將南漂生活，因為很重視生活機能，所以想在台中和高雄兩地擇一租屋居住，他簡單分析優缺點後請大家給予意見，沒想到大多數人答案一致都選擇「這裡」。

偷書賊愧疚30多年 寄錢給書局自首：為年少不懂事賠罪

偷竊是不對的行為，但若是知錯能改也許不算太晚，日前金石堂收到了一封「當年身為阿兵哥的自白書」，內文寫下他在年少當兵時曾偷走一本金石堂的書，長大後一直感到很抱歉，為了彌補金石堂，放入了3000元賠罪，金石堂也將這位昔日阿兵哥給的賠償金捐了出去，鼓勵大家「希望新的一年，你我都有勇氣面對自己、勇於改正」。

北市朝代戲院歇業網哀嚎 內行人分析「1重要原因」致沒落

昨（2）日位於台北市民權西路的二輪戲院「朝代戲院」發布歇業公告，讓不少小資族感嘆「不希望大台北二輪戲院全滅」，並討論分析二輪戲院沒落原因，最多人認為跟「串流影音平台興起」有關。

手機、年糕、炸醬麵…韓劇必有元素多了這一樣 網：台灣拍不出來

近幾年國外的戲劇襲捲台灣，不論是美、陸、日、韓等，在台灣都能輕鬆看到，尤其年輕人哈韓、哈日，追劇風潮更是火熱。有網友就在PTT發文問道，韓劇裡頭必備幾樣元素，其中一樣是「校園霸凌」，這讓他非常好奇「到底他們為什麼這麼愛霸凌啊？」

跨年後「第一個周六要補班」 上班族嘆寧可不要連假

今天（3日）是元旦連假後的開工首日，卻有民眾剛放完假就發現殘酷事實，原來年後的第一個週六（7日）是補班補課日，令許多上班族叫苦連天，感嘆放假還要補應該是台灣首創，文章一出頓時引起眾人共鳴。

101外牆18個字跑馬燈超嗆 單身族無奈：笑著笑著就哭了

跨入2023年，不少單身男女都許下心願，期盼在新的一年能夠脫單，找到交往的對象，不過有網友在臉書PO出一張照片，只見全台最高的101大樓出現18個字的跑馬燈，字字句句都讓不少單身族群看了很哀怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。