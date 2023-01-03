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手機、年糕、炸醬麵…韓劇必有元素多了這一樣 網：台灣拍不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
韓劇「弱美男英雄Class 1」中朴志訓飾演遭受霸凌的陰鬱模範生延時恩。圖／愛奇藝國際站提供
韓劇「弱美男英雄Class 1」中朴志訓飾演遭受霸凌的陰鬱模範生延時恩。圖／愛奇藝國際站提供

近幾年國外的戲劇襲捲台灣，不論是美、陸、日、韓等，在台灣都能輕鬆看到，尤其年輕人哈韓、哈日，追劇風潮更是火熱。有網友就在PTT發文問道，韓劇裡頭必備幾樣元素，其中一樣是「校園霸凌」，這讓他非常好奇「到底他們為什麼這麼愛霸凌啊？」

原PO以「韓劇必有元素」為題發文，他說以往看韓劇覺得必備的元素有幾樣，例如三星手機、炸醬麵、紫菜飯捲、辣年糕等，而現在還多了「校園霸凌」的題材，「非常律師跟驅魔麵館加上剛剛看的the glory，好像校園霸凌已經是必備」，這樣的現象讓原PO好奇地想知道「到底他們為什麼這麼愛霸凌啊？台灣現在還有校園霸凌嗎？」

貼文引起熱議，不少粉絲也分享韓劇常有的畫面，「少說韓式炸雞配啤酒」、「還有炸雞啦」、「還有subway」、「一定會在夜景漂亮的屋頂吃東西、談話」、「什麼地方都可以擦的保濕棒」、「名場景一定要搭背景音樂」、「窮人住的房塔屋」、「不是車禍跟絕症嗎？」、「卡車司機吧，簡直韓國官方標配殺手」。

還有網友對於原PO提到的韓劇霸凌題材提出解釋，「他們的青少年問題似乎也滿嚴重的，感覺藉由戲劇檢討這些現象」、「因為青少年問題真的嚴重吧，韓劇很多是反映社會問題，台灣就不敢」、「韓國的學長學弟制比台灣嚴重，霸凌一定要的，從小到大韓國女權也比台灣低」、「因為校園霸凌是全世界都有而且越來越嚴重，韓劇光學校系列就不知道拍多少次，日劇也一堆霸凌題材，更別提台灣有全校霸凌一人，不要傻傻的以為只有韓劇」。

另外也有人說，「台灣不是不敢，是台劇無論產量還品質就沒韓劇強，說沒有應該是平常也不支持台劇吧」、「台灣的校園霸凌也很多，可能只是你沒有遇過而已」、「哪個地方沒有校園霸凌？台灣也有但是拍不出來吸引人的效果」。

PTT 韓劇

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