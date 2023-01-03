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北市朝代戲院歇業網哀嚎 內行人分析「1重要原因」致沒落

聯合新聞網／ 綜合報導
二輪戲院「朝代戲院」2日發布歇業公告，掀起網友討論。報系資料照
二輪戲院「朝代戲院」2日發布歇業公告，掀起網友討論。報系資料照

昨（2）日位於台北市民權西路的二輪戲院「朝代戲院」發布歇業公告，讓不少小資族感嘆「不希望大台北二輪戲院全滅」，並討論分析二輪戲院沒落原因，最多人認為跟「串流影音平台興起」有關。

朝代戲院從1991年在台北橋開業，一開始是首輪戲院，後來因為經營問題與影城競爭，在1997年轉型為二輪戲院，低廉的價格吸引了許多粉絲，也成為台北第一家可以播放3D電影的二輪戲院，不過朝代戲院在2020年5月公告「內部整修」，又在同年12月29日公告，等疫情趨緩後再與影迷相見，沒想到昨天等到的卻是「歇業公告」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT發文指出，他得知朝代戲院將要停業，也擔心湳山戲院也會跟著關門大吉，不過他疑惑「大台北的二輪戲院像是湳山戲院、景美佳佳戲院，觀眾都不少，為什麼疫情期間撐過來了，現在反而要關門？」

接著，原PO好奇問網友們「你覺得是什麼原因讓二輪戲院關門？」最後他感嘆「不希望大台北的二輪戲院全滅，因為戲院的大畫面是家裡螢幕比不上的」。

對此，網友分析「串流影音平台發達」是最大原因，指出「串流應該是最後一根稻草」、「現在一年也沒去電影院看幾場，串流真的影響太大」、「自己是很想看的電影去首輪，次要的看串流，的確沒什麼空間餘裕給二輪了」、「現在串流發達把它們這些二輪戲院滅了」、「二輪很難做啦，加上串流興起根本沒去的理由」、「以前也很愛看二輪啊，但串流更方便，已經是時代的眼淚了」、「現在串流太方便，二輪很難競爭」。

還有網友認為「二輪經營困難一大問題就是：自己本土片商不給二輪戲院上片，導致片源不足」、「也可能是台北的地太貴」、「舊到沒有進戲院的感覺」、「二輪戲院本來就是苦撐，拿去蓋豪宅多輕鬆又賺」。

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