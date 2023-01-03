跨年後「第一個周六要補班」 上班族嘆寧可不要連假

今天（3日）是元旦連假後的開工首日，卻有民眾剛放完假就發現殘酷事實，原來年後的第一個週六（7日）是補班補課日，令許多上班族叫苦連天，感嘆放假還要補應該是台灣首創，文章一出頓時引起眾人共鳴。

一名男網友在Dcard發文抱怨，元旦連假後的第一個週六就要補班補課，讓他覺得莫名其妙，「給人民放連續假期卻搞得好像借錢還錢似的，補班補課我想全球應該只有台灣是首創的」。

許多網友也深有同感，「寧願不放連休也不想一個禮拜只能休一天」、「只休一天接著上五天真的心很累」、「竹科跟我待的外商基本上都直接放假沒在補班欸，怎麼這些公司還是活的好好的啊？」、「超爛，最討厭這種補班的，又不是大家都週休二日」。

不過另有人持不同看法，「多放的本來就要補啊，不然那天算無薪給你要嗎」、「排休表示無感」、「軍人無感，經歷過連續一個月的留守值班不放假之後，都覺得沒什麼」、「我蠻喜歡的」。

據了解，1月7日這天之所以補班補課，是為了配合1月20日小年夜碰上週五的彈性調整放假，加上1月14日為大學學測，故移至前一週。