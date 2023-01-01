101外牆18個字跑馬燈超嗆 單身族無奈：笑著笑著就哭了

跨入2023年，不少單身男女都許下心願，期盼在新的一年能夠脫單，找到交往的對象，不過有網友在臉書PO出一張照片，只見全台最高的101大樓出現18個字的跑馬燈，字字句句都讓不少單身族群看了很哀怨。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出一張101的照片，大樓外的跑馬燈出現「每年許願下一年脫單，結果每年都是單身狗」等字樣，短短18個字讓不少渴望愛情的單身男女心有戚戚焉，原PO看了也直言「今夜的101超嗆滴」。

照片笑翻不少人，「兩個人才叫跨年，一個人那叫熬夜」、「今年換許願明年依然單身狗，然後明年就願望成真了」、「這兩句話的後座力超強」、「101撿到槍」、「這不是撿到槍，這是撿到原子彈」、「難怪我兒子非要去新北跨」、「這一定是小編的心聲，巧妙的串在祝福詞內」、「傷害性不大，但侮辱性極強」。

還有單身族群感慨地說，「單身狗不是罪」、「呃…無言以對」、「哇哩勒～這就是我的情況」、「我居然回不了嘴」、「單身也沒有不好啦」、「怎麼又來了？我打算明年脫單，現在又看到這個下一年又繼續單身狗的概念」、「單身狗沒人權」、「笑著笑著就哭了，哭著哭著就習慣了」、「真的是說中我的心聲呀」。