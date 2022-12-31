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2023跨年表演誰唱得最好？鄉民一致點名「這組天團」：開輾啦

2023跨年表演誰唱得最好？鄉民一致點名「這組天團」：開輾啦～

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2022年高雄最強跨年煙火。報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為2022年高雄最強跨年煙火。報系資料照／記者劉學聖攝影

準備好迎接2023了嗎？今（31）日全台跨年場活動熱烈開場，藝人團體接力開唱讓台下粉絲們嗨到最高點，一名網友就好奇看了這麼多場表演，「今年誰唱得最好？」貼文一出引來網友一致點名「這組天團表演完勝！」

這名網友在PTT發問「目前跨年聽到誰唱得最好？」他表示目前聽到了許多組藝人團體的表演，包含范逸臣、徐懷鈺、閻奕格和動力火車，「覺得今年的都好厲害」，但也好奇鄉民們公認哪組藝人表現得最好？

討論文一出，許多正在觀賞表演活動的網友們紛紛留言寫出心目中最喜歡的藝人表演，「孝琳之後沒人了」、「蔡依林啦，買不到票嗚嗚嗚」、「高爾宣，認真」、「艾薇真的棒！」、「盧廣仲啊！」、「美秀集團太屌了吧…」。

在網友熱烈的討論聲中，有一組男子團體被瘋狂齊聲讚美，「動力火車超強！」、「（動力）火車又開輾啦～」、「動力火車屌打全部人」、「秋興那個飆音好屌」、「忠孝東路來了！（〈忠孝東路走九遍〉是動力火車成名曲）」。

天團動力火車在2023高雄跨年場開唱。圖取自YouTube
天團動力火車在2023高雄跨年場開唱。圖取自YouTube

PTT 跨年 動力火車 演唱會

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