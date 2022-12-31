誰還在瘋跨年？網曝「這歲數」開始超無感：只想回家洗洗睡

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2021年台北市跨年演唱會。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影
圖為2021年台北市跨年演唱會。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影

2022進入最後倒數，不少民眾都會揪親朋好友去聽演唱會迎曙光，一同迎接2023的到來。然而，一名網友卻感嘆，31日當天他卻完全不想看煙火或演唱會，就連電視也懶得看，唯一想做的就是「早點結束回家」。對跨年活動毫無熱忱，讓他不禁懷疑「你各位從幾歲開始就對跨年沒興趣了？」

該名網友在PTT發文表示，以前高中和大學時很瘋跨年，都會揪曖昧對象及朋友們一起看煙火、喝酒倒數，但隨著年齡增長，心情好像也跟著產生變化。原PO表示，今年25歲的他雖然31日已經有約了，他卻對跨年活動失去興趣，不僅不想看什麼煙火或演唱會，就連開個電視都覺得懶。

原PO在文中提到，比起外出歡迎新年，他更想要「早點回家洗洗睡」。眼看著自己對跨年活動提不起勁，他也忍不住懷疑「這樣正常嗎？」，更詢問廣大網友的意見，「大概幾歲開始，跨年只想在家睡覺？」

文章引發討論，許多網友認為自踏入職場後，跨年的興致就會消退，「有工作以後」、「離開校園幾年後吧」、「上班累到爆，放假當然在家睡」、「出社會後吧，變成打麻將」。也有人點名結婚生子後就越來越無感，「結婚以後，認真不豪洨」、「有小孩之後都不想出門了」、「通常結婚前都還很有機會出去嗨」。

部分網友也分享個人經驗，「101跨年一次看到那個人潮之後就不行了」、「發現自己的人生再怎麼努力就這樣的時候」、「當你不再對新年抱新希望開始，恭喜你進入躺平的境界了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為2022年元旦時，民眾在北捷板南線市政府站等待乘車的畫面。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
圖為2022年元旦時，民眾在北捷板南線市政府站等待乘車的畫面。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

跨年 PTT 演唱會 迎曙光 酒駕

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