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煎餃煎太黑！他叫外送餐盒上「老闆直接退款招待」 網狂問：哪間

聯合新聞網／ 綜合報導
店家老闆在免洗餐盒上寫著：「煎比較黑，直接招待您，還請見諒」。圖/外送員的奇聞怪事
店家老闆在免洗餐盒上寫著：「煎比較黑，直接招待您，還請見諒」。圖/外送員的奇聞怪事

現代人生活忙碌，許多人會靠外送來解決三餐，有網友叫外送點了煎餃，送來時卻發現老闆因為把煎餃煎太黑，直接退款並招待，讓原PO直呼「老闆太有良心了」。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出照片發文，裝著煎餃的免洗餐盒上寫著：「煎比較黑，直接招待您，還請見諒」，並附上百元現金退還，讓原PO直言，雖然煎的比較黑，但他剛好喜歡脆一點的，並表示吃完後會把錢拿去還，否則店家根本划不來，更直呼「老闆太有良心了」。

煎黑的煎餃。圖/外送員的奇聞怪事
煎黑的煎餃。圖/外送員的奇聞怪事

許多網友紛紛直呼，「好店家，好客人」、「哪一家？想去買」、「真有心，但我一樣喜歡焦一點」、「真的很有良心，可以的話我也要去吃」、「店家也太好了吧」。

其他人則留言，「這社會需要多一點暖心文，超棒的」、「善的循環，世界有你們真好」、「遇到好店家」、「黑掉的是真的不能吃，黃的還可以」、「沒這麼偉大吧，就煎壞了」。

外送員 外食

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