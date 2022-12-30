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「2023」氣球掛窗邊看似「SOS」 網笑：快報警！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將一戶人家窗上的「2023」氣球裝飾誤看「SOS」。圖/路上觀察學院
網友將一戶人家窗上的「2023」氣球裝飾誤看「SOS」。圖/路上觀察學院

距離2023年將至，許多人會慶祝新年的到來布置家裡，不過有網友經過一戶民宅，卻將窗戶上的「2023」氣球裝飾誤看成「SOS」，許多人也紛紛逗趣直呼「應該是在求救，電影都這樣演」，還有人認真表示會報警，至少安心。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張住宅大樓的照片，其中一戶人家窗戶上有反過來的「2023」氣球字樣，起初沒看清楚的原PO直言，「原本以為看到求救訊號，後來發現只是在慶祝新年啊」。

還有網友模仿知名懸案Youtuber Will編故事表示，「她趁歹徒鬆懈時，巧妙的利用2023造型的氣球，將其黏在玻璃上，相反的造型氣球，在玻璃的另一側看來恰巧就是SOS，很快，小區的警衛以及鄰居看到了求救訊息便報了警，當地警方獲報之後，五分鐘後抵達現場，成功阻止了一樁慘案發生」。

許多網友紛紛開玩笑表示，「有沒有一種可能，其實是SOS但裝成2023」、「到半夜時發現那個3掉了…」、「搞不好你的直覺是對的」、「應該是在求救，電影都這樣演」、「新年又要到了，救命」。

還有人表示，「說不定是真的」、「那個2寫的不單純，我會多事報警，至少安個心，前幾個月不就有很多人被囚禁」、「快報警了呀」、「看起來像ESOS，Google了一下，感覺也不是很正向」、「不同視角各自解讀，很多事都這樣啊」。

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