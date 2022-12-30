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悲劇了！妻將乳膠枕丟烘衣機烘乾 下一秒他傻眼：太狠了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨另一半將乳膠枕放到烘衣機烘乾，結果發生慘狀。 圖擷自爆廢公社二館
原PO抱怨另一半將乳膠枕放到烘衣機烘乾，結果發生慘狀。 圖擷自爆廢公社二館

北部天氣時常下雨，因此多數家庭除了洗衣機之外，還會備有烘衣機。有網友PO文表示老婆將乳膠枕拿去烘衣機烘乾，沒想到事後打開蓋子一看，裡面的「慘狀」讓他看了超傻眼，直呼老婆實在「太狠了」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO文嘲諷老婆的傑作，他搞笑地說這是製作海綿蛋糕的過程，因為老婆拿一顆枕巾有點破損的乳膠枕放到烘衣機烘乾，沒想到事後打開蓋子，乳膠枕支離破碎，裡面填充的海綿全都跑出來，不仔細看還真的以為是海綿蛋糕。

原PO無奈地說烘衣機才買5天，「啊不就還好不是高溫烘乾，高溫烘乾的話這篇就不是海綿蛋糕食譜，而是跨年煙火在中壢了」。

不少人歪樓地留言笑說「真的好像蛋糕」、「我以為烤箱變大了」、「原來海綿蛋糕是這樣做的」、「為什麼要把蛋糕丟洗衣機？」、「經歷過這一次，家裡火險要買高一點」、「這個智商堪慮啊」、「看的有點餓是正常的嗎？」、「一樣都是烘衣機，為何你家的功能比較多？」、「我還以為是烘衣機，沒想到是烘烤箱」。

但也有人嚴肅地提醒，「乳膠只能陰涼，連太陽都不能曬」、「我以為乳膠不能烘是常識」、「乳膠枕，不是陰乾就好了嘛！不能洗更不能烘」、「很多材質不能烘乾，真的要注意」、「乳膠不能洗衣機呀，一般都要手洗」。

爆廢公社

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